SHOT: Машина с водителем и пассажиром сорвалась со 2-го этажа парковки в Москве
В Москве автомобиль упал со второго этажа многоуровневой парковки на улице Газопровод в районе Чертаново Южное. По данным SHOT, машина марки Nissan вместе с водителем и пассажиром пробила ограждение и рухнула вниз.
Видео SHOT
Очевидцы успели вытащить людей из салона до приезда оперативных служб. Чудом никто не пострадал.
Обложка © SHOT