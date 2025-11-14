Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
14 ноября, 14:51

SHOT: Машина с водителем и пассажиром сорвалась со 2-го этажа парковки в Москве

В Москве автомобиль упал со второго этажа многоуровневой парковки на улице Газопровод в районе Чертаново Южное. По данным SHOT, машина марки Nissan вместе с водителем и пассажиром пробила ограждение и рухнула вниз.

Видео SHOT

Очевидцы успели вытащить людей из салона до приезда оперативных служб. Чудом никто не пострадал.

Марина Фещенко
