Война не отменяется: Какие события на 2026 год зашифровал The Economist на обложке Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о пророческой обложке The Economist: экономическая война на торговых путях, изоляция Зеленского и почему Европа оказалась на обочине мировой политики. 14 ноября, 21:23

Британский журнал The Economist представил городу и миру новую обложку, которая пытается угадать, что будет с миром в 2026 году. Все события происходят на футбольном мяче. Он символизирует главное спортивное событие года — чемпионат мира по футболу, который пройдёт в июне – июле 2026 года в США, Бразилии и Мексике. Но в то же время это и земной шар, на котором и расположены символы других главных событий, а также лица тех, кто эти события организует.

Так, центральным элементом композиции является экономическая война, которую символизируют скрещенные мечи на фоне экономического графика. При этом один из мечей напоминает абордажную саблю, что (опять же с учётом другой картинки — ощетинившегося пушками контейнеровоза) символизирует ведение войны в том числе и на торговых путях. Войны между двумя группами людей — с одной стороны там президент США Дональд Трамп и индийский премьер Нарендра Моди, а с другой — Си Цзиньпин, Владимир Путин и ещё один лидер (на первый взгляд, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва).

С этим, конечно, Economist несколько перегнул. Да, экономическая война неизбежна, и да, она будет дестабилизировать торговые пути. Но надеяться на то, что в этой войне Нарендра Моди окажется на стороне Соединённых Штатов, не стоит. У индийского премьера и у китайского председателя, конечно, очень сложные отношения, но Нью-Дели вплоть до сегодняшнего дня дистанцировался от любых жёстких схем по сдерживанию Китая (того же блока AUKUS).

И всё это будет происходить на фоне 250-летия образования Соединённых Штатов, которое символизирует большой торт с круглой датой. Правда, годовщина так себе. Во-первых, цифры «250» горят — и это означает, что США встречают годовщину в состоянии, мягко говоря, раздрая. В стране разгорается гражданский конфликт, который (если нынешние тенденции продолжатся) вполне может перерасти в гражданскую войну между ультралевыми демократами-социалистами и правыми трампистами-изоляционистами.

Над тортиком тоже находятся интересные картинки. Прямо из него вырастают ракеты и кулак, одетый в наручники. И если бы картинку рисовал не Economist, то можно было бы предположить, что наручники на кулаке (который символизирует победу и свободу) — это исчезновение американской «мягкой силы». Признание того, что идеи свободы, которые Штаты несут остальным странам, превратились в самый настоящий неоколониализм, новое рабство для развивающегося мира. Однако британский Economist никогда такое не напишет, поэтому кулак в наручнике — это скорее исчезновение свободы внутри США после прихода Трампа. Президента, который взял и отменил все «достижения» демократов-глобалистов в области ЛГБТ, BLM и прочих деструктивных для нормального общества идей. Фактически надел на американскую свободу (в понимании либералов, конечно) наручник.

Ракеты же могут символизировать ожидаемые в 2026 году российско-американские переговоры о сокращении стратегических вооружений. Но учитывая, что они «растут» из американского торта, то вполне могут обозначать более милитаристскую внешнюю политику Соединённых Штатов. Аккурат сейчас начинается переименование американского Министерства обороны в Министерство войны (глава Пентагона Пит Хегсетт лично прикрутил новую табличку — правда, 2 миллиарда долларов на все процедуры переименования почему-то в бюджет из своих средств не положил).

Более того, Вашингтон находится на грани начала нескольких войн. В этом году — с Венесуэлой (уже объявлено о начале операции «Южное копьё», нацеленной формально против наркокартелей, а по факту против венесуэльского президента Николаса Мадуро, которого Штаты назвали главным наркокартелем). В следующем же году — с Ираном (который отказывается сдавать ядерную программу) и рядом других стран. Например, с Нигерией, куда Трамп пригрозил вторгнуться якобы в защиту христиан. И это ещё без учёта рисков войны с Россией, куда Америку пытаются втянуть Европа и Украина.

Кстати, о последних. Европы на обложке нет вообще — если только её не представляет девушка в красном костюме, стоящая за Нарендрой Моди (она немного похожа на итальянского премьера Джорджу Мелони, но это не точно). Всё потому, что Европа сама себя вывела из глобального уравнения, уйдя на обочину всех мировых процессов. Крайне неразумная и авантюрная внешняя политика Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен лишила европейцев места и за российско-американским столом (где будут определяться контуры европейской безопасности после украинской войны), и за американо-китайским (где будут определяться контуры новой мировой экономической системы).

Зеленский же на картинке есть — но в самом углу, с биноклем, из которого он может смотреть за мировыми процессами. Очевидно, что эта обложка делалась ещё до начала грандиозного коррупционного скандала на Украине, но уже тогда Economist точно предсказал ту изоляцию, в которой окажется глава киевского режима в 2026 году. А всё потому, что он зарекомендовал себя как недоговороспособный лидер, отказывающийся признавать правила игры взрослых людей.

Если же брать фон, то там можно выделить мелкие предметы трёх типов. Оружие (танки, ракеты, подлодки, ПТРК), символизирующие нестабильность в новом году. Лекарства, бум потребления которых ожидается в 2026-м. Ну и, конечно же, различные технологические новинки, в погоне за которыми человечество никогда не останавливается.

