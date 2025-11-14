СК России заочно предъявил обвинения прокурору и восьми судьям МУС

Следственный комитет России выдвинул заочные обвинения против прокурора и восьми судей Международного уголовного суда (МУС). Как сообщили в пресс-службе СК, им инкриминируется совершение преступлений по трем статьям, включая привлечение к уголовной ответственности невиновного и незаконное задержание.

«В рамках расследования прокурору и восьми судьям МУС заочно предъявлены обвинения по части 2 статьи 299, части 2 статьи 301, части 1 статьи 30 части 2 статьи 360 УК РФ. Обвиняемые объявлены в международный розыск и заочно арестованы», — говорится в сообщении ведомства.

В СК уточнили, что уголовное дело возбуждено против прокурора МУС Хана Карима Асад Ахмада, судей МУС Томоко Аканэ, Росарио Сальваторе Айтала, Серхио Херардо Угальде Годинеса, Хайкеля Бен Махфуда, а также председателя МУС Петра Юзефа Хофманьского и его заместителей Каррансы Лус дель Кармен Ибаньес, Бертрама Шмитта и Рене Аделаиды Софи Алапини-Гансу.

Все вышеперечисленные лица объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

Напомним, что МУС в Гааге выдал ордера на «арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой 17 марта 2023 года. Данное решение было инициировано прокурором МУС Каримом Ханом. В апреле 2025 года стало известно, что Италия отказалась исполнять ордер МУС на «арест» Владимира Путина.