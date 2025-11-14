На Запорожской АЭС произошло отключение линии электропередачи «Днепровская» из-за срабатывания системы автоматической защиты. В пресс-службе станции сообщили, что это одна из двух линий, необходимых для обеспечения работы собственных систем ЗАЭС.

«На данный момент собственные нужды АЭС запитаны от линии «Ферросплавная-1». Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал контролирует ситуацию», — говорится в сообщении.

Все энергоблоки Запорожской АЭС находятся в состоянии «холодной остановки», что означает их полную остановку. При этом обслуживание оборудования осуществляется с неукоснительным соблюдением всех требований радиационной безопасности. Согласно информации от станции, радиационная обстановка как на территории ЗАЭС, так и в прилегающих районах, стабильна и соответствует нормальным показателям эксплуатации, не выходя за рамки естественного природного фона.

Ранее политолог Георгий Фёдоров заявил, что западные страны могут возложить на Россию ответственность за гипотетическую аварию на Запорожской АЭС. Фёдоров допускает возможность провокации с ограниченным ущербом, ссылаясь на предыдущие масштабные диверсии, осуществленные Украиной при поддержке Запада, такие как подрыв «Северных потоков» и морские катастрофы.