На Камчатке за сутки произошло пять афтершоков магнитудой до 5,3

На Камчатке продолжаются подземные толчки: за сутки сейсмологи зафиксировали пять афтершоков магнитудой до 5,3. Один из них ощущался жителями полуострова, сообщили в МЧС России по Камчатскому краю.

По данным ведомства, в течение суток произошло пять афтершоков, связанных с мощным землетрясением 30 июля. Магнитуда толчков варьировалась от 3,6 до 5,3, и один из них ощущался в населённых пунктах силой до трёх баллов.

Ранее на Курилах за пять минут произошло сразу два землетрясения магнитудой 5,3 и 5,1. Оба эпицентра располагались в океане восточнее Северо-Курильска, на расстоянии около 165-168 километров. Жители могли почувствовать вибрации силой до 2-3 баллов, угрозу цунами не объявляли.