Глава МО Израиля заявил, что ЦАХАЛ останется на территории Сирии

ЦАХАЛ сохранит своё присутствие в буферной зоне на сирийской границе и на стороне горного массива Хермон. Такое заявление сделал министр обороны Израиля Исраэль Кац через социальную сеть X.

«Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) останется на вершине горы Хермон и в буферной зоне», — написал он.

Военное присутствие в этом регионе было установлено ещё в декабре 2024 года после произошедшей смены власти в Сирии. Израильские подразделения развернулись в буферной зоне на юге сирийской территории без какого-либо сопротивления со стороны местных сил. Одновременно с этим Армия обороны Израиля установила контроль над частью горного массива Хермон на Голанских высотах.

Территориальный статус Голанских высот остаётся предметом международных споров на протяжении десятилетий. Израиль занял эту территорию в ходе Шестидневной войны 1967 года, хотя ранее она являлась частью Сирии с 1944 года. В 1981 году Кнессет принял закон, утверждающий суверенитет Израиля над этими землями. Однако Совет Безопасности ООН в своей резолюции 497 объявил данную аннексию недействительной.

Ранее сообщалось, что израильская военная авиация нанесла серию ударов по различным районам сектора Газа. Одним из объектов атаки стал медицинский центр Аш-Шифа, расположенный в северной части анклава. Кроме того, воздушным атакам подвергся лагерь для беженцев Эш-Шати, находящийся в западных районах Газы.