Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 ноября, 12:42

Глава МО Израиля заявил, что ЦАХАЛ останется на территории Сирии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Bumble Dee

ЦАХАЛ сохранит своё присутствие в буферной зоне на сирийской границе и на стороне горного массива Хермон. Такое заявление сделал министр обороны Израиля Исраэль Кац через социальную сеть X.

«Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) останется на вершине горы Хермон и в буферной зоне», — написал он.

Военное присутствие в этом регионе было установлено ещё в декабре 2024 года после произошедшей смены власти в Сирии. Израильские подразделения развернулись в буферной зоне на юге сирийской территории без какого-либо сопротивления со стороны местных сил. Одновременно с этим Армия обороны Израиля установила контроль над частью горного массива Хермон на Голанских высотах.

Территориальный статус Голанских высот остаётся предметом международных споров на протяжении десятилетий. Израиль занял эту территорию в ходе Шестидневной войны 1967 года, хотя ранее она являлась частью Сирии с 1944 года. В 1981 году Кнессет принял закон, утверждающий суверенитет Израиля над этими землями. Однако Совет Безопасности ООН в своей резолюции 497 объявил данную аннексию недействительной.

Десант ЦАХАЛ высадился под сирийским Дамаском
Десант ЦАХАЛ высадился под сирийским Дамаском

Ранее сообщалось, что израильская военная авиация нанесла серию ударов по различным районам сектора Газа. Одним из объектов атаки стал медицинский центр Аш-Шифа, расположенный в северной части анклава. Кроме того, воздушным атакам подвергся лагерь для беженцев Эш-Шати, находящийся в западных районах Газы.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Израиль
  • Сирия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar