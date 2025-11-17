Путин подписал закон о пожизненном сроке за склонение подростков к диверсиям
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за вовлечение детей в террористическую и диверсионную деятельность. Документ опубликован на портале официального опубликования нормативных актов.
Согласно новым нормам, за склонение несовершеннолетнего к участию в терактах или диверсиях вводится уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.
Закон также комплексно усиливает ответственность по преступлениям диверсионной направленности. В их числе:
- отмена сроков давности по всем диверсионным преступлениям;
- запрет на назначение условного наказания за участие в диверсионном сообществе;
- ограничение возможности условно-досрочного освобождения — не ранее отбытия 3/4 срока;
- расширение ответственности организаторов — они будут наказывать не только за руководство диверсионным сообществом, но и за все совершаемые его участниками преступления.
Кроме того, снижается возраст привлечения к ответственности за ряд диверсионно-террористических преступлений: он установлен на уровне 14 лет, если деяние совершено умышленно и представляет очевидную общественную опасность.
Вопрос вовлечения подростков в противоправную деятельность стал одним из центральных в дискуссии о национальной безопасности. Правоохранительные органы неоднократно сообщали о попытках иностранных структур и радикальных групп вовлечь несовершеннолетних в поджоги, повреждение инфраструктуры и другие т. н. «диверсионные задания», часто передаваемые через мессенджеры.
Ранее в Госдуме отмечали, что действующие санкции не позволяют в полной мере учитывать степень общественной опасности таких преступлений и масштабы их последствий. Новый закон призван ликвидировать правовые пробелы и усилить превентивную роль уголовного законодательства.
