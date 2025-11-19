Убрали «Москву» и «СССР». Как «Скорпионс», Стинг и Маккартни коверкают свои хиты ради Украины Оглавление «Ветер перемен» теперь дует против России. Как «Скорпионс» перепели свой хит Запоздалый хайп. Почему «Русские» Стинга так и не стали гимном Украины Флаг в руки и молчать. Как сэра Пола заставили поддерживать Украину В СССР их слушали с трепетом, а теперь они развернулись к Киеву. Как «Скорпионс», Стинг и сэр Пол Маккартни меняют тексты либо отменяют свои песни про Россию и СССР в угоду Украине — в материале Life.ru. 18 ноября, 21:45 Скорпы, Стинг и сэр Пол теперь вычёркивают Россию из своих песен. Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / dpa / Markus Scholz, AP / Scott Garfitt

«Ветер перемен» теперь дует против России. Как «Скорпионс» перепели свой хит

После начала СВО немецкая группа «Скорпионс» заявила, что они не хотят больше «романтизировать Россию» и потому меняют текст своего главного хита Wind of Change (Ветер перемен — перевод с англ.).

— Я не представляю, чтобы петь так, как мы пели всегда: «Я иду за Москвой/В парк Горького/Пусть поёт твоя балалайка». Теперь мы поём: «Послушайте моё сердце/Оно говорит: Украина/Жду, когда переменится ветер, — держит нос по ветру 77-летний лидер «Скорпионов» Клаус Майне. Сказано это было в интервью Die Zeit.

В душе «Скорпионс» наверняка благодарны спецоперации. Они вовсю пользуются Украиной для раскрутки своего последнего альбома, вышедшего 25 февраля 2022 года. Кутаются в украинские флаги, лабают на жовто-блакитных гитарах, дают концерты в США и Германии для украиноязычной аудитории, участвуют в травле «друга России» Герхарда Шрёдера. А чтобы зрители в концертных залах не перепутали, новые слова во время исполнения проецируются на экран.

«Скорпионс» ради довольства Киева даже изменили текст хита Wind of Change. Фото © VK / УКРАИНСКИЙ ФАН-КЛУБ SCORPIONS

Немецкие СМИ подчёркивают, что выпущенная в 1991 году Wind of Change является самой известной песней рокеров. В Германии её называют «балладой Perestroika Power», «саундтреком эпохи перемен в бывшем Советском Союзе» и «эпитафией холодной войне». В 2005 году голосованием на втором государственном телеканале ZDF «Ветер» признали гимном XX века.

Впервые «Скорпионс» выступили у нас в 1988-м. И не просто выступили — дали в Ленинграде десять концертов подряд, выступая каждый день. В последующем они выступили в перестроечном СССР и России 110 раз. Буквально исколесили все крупные города от Калининграда до Владивостока. Было выступление и на Красной площади под аккомпанемент Президентского оркестра РФ.

— Ненасытные седовласые рокеры, которым мало денег, — посмеивались над ними российские критики после очередного прощального тура. Но билеты разлетались как горячие пирожки.

На Украине «Скорпионс» тоже выступали неоднократно, но по сравнению с Россией раза в четыре-пять реже.

Запоздалый хайп. Почему «Русские» Стинга так и не стали гимном Украины

Британский мультиинструменталист Стинг, как оказывается, не особо любил свою песню Russians (Русские — перевод с англ.), исполнял её крайне редко и не думал, что она актуальна.

— Но в свете кровавого решения вторгнуться к мирному, безобидному соседу она вновь стала призывом к нашей общей человечности. Пою её теперь для храбрых украинцев, борющихся с этой жестокой тиранией, постоянно думая о них, — прогнулся 74-летний Гордон Самнер (настоящее имя певца) в личном профиле в «Инстаграме»*.

Ниже семнадцатикратный лауреат премии «Грэмми» оставил два номера телефона для получения дополнительной информации. А также разместил ссылку на платное скачивание новой версии «Русских» с подписью: «Чистая прибыль уйдёт в пользу Украины». Что примечательно, текст не изменился. Песня просто была перезаписана на коленке в аккомпанементе гитары и виолончели.

Стинг не сразу заявил о поддержке Украины, но спохватился. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / theofficialsting

В итоге инициатива Стинга осталась незамеченной. Может, потому что не изменил текст, может, потому, что припозднился. По его соцсетям кажется, что он не замечал спецоперации неделю и лишь потом спохватился. Сейчас никакой ссылки на Russians нет, про Украину ни слова. Певцу это стало неинтересно. Он выступает только на родине и в Америке, редко в Евросоюзе. А в Россию он последние разы приезжал в 2016 году, когда выступил на свадьбе дочери Михаила Гуцериева, и в 2017-м, когда дал концерт в «Олимпийском».

Песню Russians Стинг записал в 1985 году, используя звуковые фрагменты из программы «Время», трансляции стыковки космических кораблей «Союз-19» и «Аполлон», а также мелодии из сюиты «Поручик Киже» Сергея Прокофьева.

— У меня в университете был друг, который придумал, как украсть сигнал советского телевидения. Мы выпивали по кружке пива и смотрели. Меня впечатлило, с какой заботой они относились к детским программам. Русские тоже любят детей, — рассказывал позднее Стинг.

Исполнение им «Русских» на церемонии вручения «Грэмми» вошло в эпохальный альбом Grammy's Greatest Moments Volume 1. Песню очень любили голливудские режиссёры. Джеймса Кэмерона она вдохновила на создание персонажа Джона Коннора из «Терминатора-2», а Кристофера Нолана — на съёмки «Оппенгеймера».

Флаг в руки и молчать. Как сэра Пола заставили поддерживать Украину

Пол Маккартни исключил хит The Beatles «Back in the U.S.S.R.» (Назад в СССР — перевод с англ.) из всех своих концертов «по причине войны на Украине». Так написали все британские СМИ. Скорее всего, у легендарного 83-летнего певца не было выбора. Сам сэр Пол не говорил ничего. За него высказались, причём анонимно, некие близкие ему источники.

— Пол не может петь такие слова, когда много людей подвергаются жестоким расправам со стороны России. Теперь это было бы извращением. Песня пользуется огромной популярностью, но, учитывая ужасы, происходящие на Украине, Пол легко принял решение, — поведали инсайдеры.

Через пару дней в соцсетях Пола Маккартни появился пост в поддержку Незалежной. Мол, «думаю о вас в трудные времена».

Пол Маккартни усиленно делал вид, что поддерживает Украину. Фото © X / MFA_Ukraine

Показательно другое, прощальные мировые гастроли самого известного битла длятся с апреля 2022-го и по ноябрь 2025-го. И лишь на первых концертах Маккартни размахивал украинским флагом и играл на жовто-блакитной гитаре, потом при первой же возможности перестал. Если приглядеться к концертным репортажам, старик вспоминал об Украине только потому, что ему напоминали организаторы и всучивали реквизит.

В Великобритании никто не спорит: Back in the U.S.S.R. — одна из любимейших фанатами песня, а также шестая по частоте исполнения сэром Полом после Let It Be, Hey Jude, Band on the Run, Live and Let Die и Lady Madonna. Впервые она появилась на одноимённом альбоме 1968 года. Битлы фактически отпустили тонкую шпильку в адрес Америки, высмеяв ура-патриотические треки Чака Берри и «Бич Бойз». Лирический герой текста — советский шпион, который радуется возвращению на родину из США. Песня вызвала гнев в Америке, её там посчитали прославлением врага времён холодной войны. Маккартни даже обвинили в симпатиях к коммунистам.

Как известно, Пол Маккартни по разу выступил в Москве (2003) и Киеве (2008).

Авторы Пётр Егоров