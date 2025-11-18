С 1 декабря вступают в силу изменения по социальным выплатам. Кому сделают прибавку Оглавление Какое заявление нужно успеть подать до 1 декабря Какие социальные выплаты повысят с 1 декабря Кто получит повышенные выплаты в декабре Регионы начнут проводить индексацию социальных выплат с 1 декабря. Какие законы начнут действовать в следующем месяце, на сколько вырастут выплаты пенсионерам, льготникам и семьям с детьми и какое заявление важно подать до 1 декабря? 17 ноября, 21:22 С 1 декабря 2025 года повысят социальные выплаты. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Какое заявление нужно успеть подать до 1 декабря

В Социальном фонде России сообщили, что более 36,3 млн россиян формируют свою накопительную пенсию в СФР. При этом сменить страховщика человек может раз в год. Даётся возможность перевести пенсионные накопления в негосударственный пенсионный фонд или обратно в СФР.

— Подать заявление о переходе необходимо до 1 декабря. Есть два вида заявлений. Первое — досрочное, когда пенсионные накопления будут переданы новому страховщику в следующем году. Второе — обычное, по которому средства переведут через пять лет. При этом важно учесть, что смена страховщика чаще, чем раз в пять лет, приведёт к потере инвестиционного дохода, который был накоплен с момента последней фиксации. Соответственно, общая сумма накоплений может уменьшиться. Узнать дату, когда пятилетний срок для перехода без потерь истекает в каждом конкретном случае, можно на портале «Госуслуги». Для этого стоит запросить «Извещение о состоянии лицевого счёта в СФР», — пояснили в Социальном фонде России.

Бывает, что владелец накоплений подал заявление о смене страховщика, а потом передумал. Тогда он может отозвать его, подав уведомление об отказе от смены страховщика. Сделать это нужно до 31 декабря того года, в котором подано заявление о досрочном переходе, или же до 31 декабря того года, когда истекает пять лет с подачи обычного заявления о переходе.

Какие социальные выплаты повысят с 1 декабря

На региональном уровне вступают в силу изменения в законах, которые касаются социальных выплат. Об этом рассказала ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская.

Так, в Амурской области с 1 декабря 2025 года на 6% будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты, предусмотренные законами Амурской области от 5 декабря 2005 г. № 99-ОЗ «О социальной поддержке граждан отдельных категорий», от 10 ноября 2008 г. № 121-ОЗ «О звании «Ветеран труда Амурской области», от 8 сентября 2021 г. № 806-ОЗ «О профессиональных почётных званиях Амурской области».

На столько же вырастет ежемесячная денежная выплата на детей первых трёх лет жизни, предусмотренная законом Амурской области от 11 июля 2014 г. № 388-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих детей». Повысят и ежемесячное денежное вознаграждение, предусмотренное законом Амурской области от 6 марта 2012 г. № 15-ОЗ «Об организации в Амурской области приёмных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов I или II группы, страдающих психическими расстройствами и расстройствами поведения».

Вырастет ежегодная денежная выплата для многодетных семей, приёмных родителей, а также предельный размер освобождения от платы за лекарственные препараты.

— Проиндексируют ежемесячную социальную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предусмотренную законом Амурской области от 5 декабря 2005 г. № 99-ОЗ «О социальной поддержке граждан отдельных категорий». Вырастет и ежемесячная социальная выплата на оплату стоимости проезда детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, — добавила Оксана Красовская.

В Краснодарском крае принято постановление губернатора Краснодарского края от 07.10.2025 г. № 643 «О повышении окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников государственных учреждений Краснодарского края, перешедших на отраслевые системы оплаты труда».

— В результате с 1 декабря 2025 года будут повышены на 7,4 процента должностные оклады работников государственных учреждений Краснодарского края, перешедших на отраслевые системы оплаты труда, с учётом ранее произведённых индексаций. Размеры зарплат работников при их увеличении подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения, — добавила Оксана Красовская.

Кто получит повышенные выплаты в декабре

Оксана Красовская отметила, что в декабре получат повышенную пенсию те пенсионеры, которые уволились с работы в ноябре 2025 года. Также с учётом действующих норм пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в декабре 2025 года, получат повышение фиксированной выплаты на 100 процентов. В результате их пенсия повысится на 8907 рублей 70 копеек.

Аналогичную прибавку получат и люди, которым будет установлена I группа инвалидности. Важно учесть, что, если инвалид I группы достигает возраста 80 лет, ему уже второй раз данная прибавка не устанавливается. Пенсионеры, которые уже являются инвалидами I группы или достигли ранее 80 лет, эту доплату уже получают.

Кроме того, как и в предыдущие годы, пенсионеры, которые получают пенсии в первых числах января, получат в декабре две пенсии. Пенсия за январь уже должна прийти в повышенном размере с учётом индексации в 2026 году.

Авторы Нина Важдаева