В России стартовало народное голосование Премии «Россия – страна возможностей»

В России началось народное голосование за победителей Премии Президентской платформы «Россия – страна возможностей». С 17 по 23 ноября любой желающий может поддержать финалистов в мини-приложении мессенджера MAX.

В этом году конкурс побил собственный рекорд: поступило более 58 тысяч заявок из всех регионов страны. Эксперты выбрали 100 финалистов — по 10 человек в каждой из десяти номинаций, от науки до медиа и добрых дел.

Перед голосованием пользователи могут ознакомиться с историями участников — среди них:

• космонавт-испытатель Олег Артемьев, первый российский видеоблогер-космонавт с аудиторией в 5 млн человек;

• 90-летний ученый Евгений Сотников, переживший блокаду Ленинграда и создавший более 300 научных работ и 7 изобретений;

• паратриатлет Ярослав Святославский, прошедший IRONMAN и собравший более 100 спортсменов с инвалидностью на благотворительный ультратриатлон «Импульс».

По словам гендиректора платформы Андрея Бетина, народное голосование — это момент, когда к экспертам подключается «самое честное мнение — мнение общества».

Итоги подведут в декабре на церемонии в Мастерской управления «Сенеж». Победители получат медиа-поддержку и образовательные возможности от партнеров премии.

Платформа «Россия – страна возможностей» была создана в 2018 году по инициативе президента Владимира Путина и объединяет уже более 25 миллионов участников из России и 150 стран.