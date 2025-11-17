Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 ноября, 15:40

В России стартовало народное голосование Премии «Россия – страна возможностей»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В России началось народное голосование за победителей Премии Президентской платформы «Россия – страна возможностей». С 17 по 23 ноября любой желающий может поддержать финалистов в мини-приложении мессенджера MAX.

В этом году конкурс побил собственный рекорд: поступило более 58 тысяч заявок из всех регионов страны. Эксперты выбрали 100 финалистов — по 10 человек в каждой из десяти номинаций, от науки до медиа и добрых дел.

Перед голосованием пользователи могут ознакомиться с историями участников — среди них:

космонавт-испытатель Олег Артемьев, первый российский видеоблогер-космонавт с аудиторией в 5 млн человек;
90-летний ученый Евгений Сотников, переживший блокаду Ленинграда и создавший более 300 научных работ и 7 изобретений;
паратриатлет Ярослав Святославский, прошедший IRONMAN и собравший более 100 спортсменов с инвалидностью на благотворительный ультратриатлон «Импульс».

По словам гендиректора платформы Андрея Бетина, народное голосование — это момент, когда к экспертам подключается «самое честное мнение — мнение общества».

Итоги подведут в декабре на церемонии в Мастерской управления «Сенеж». Победители получат медиа-поддержку и образовательные возможности от партнеров премии.

Платформа «Россия – страна возможностей» была создана в 2018 году по инициативе президента Владимира Путина и объединяет уже более 25 миллионов участников из России и 150 стран.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Другие новости
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar