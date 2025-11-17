Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 ноября, 15:48

На Конгрессе молодых учёных представят сотни новых технологий

Обложка © science-congress.com

Обложка © science-congress.com

В Сочи стартует выставка V Конгресса молодых учёных — одна из самых масштабных научных площадок страны. На территории площадью более 7 тысяч квадратных метров свои разработки покажут почти 50 экспонентов — от ведущих университетов и лабораторий до крупнейших российских корпораций.

Все стенды оснастят QR-кодами, с помощью которых можно будет получить подробную информацию об экспонатах на нескольких языках.

Что покажут на выставке

Площадку разделят на тематические зоны:

• Аллея партнёров — проекты крупнейших компаний, работающих со школьниками, студентами и молодыми учёными.
• Перекрёсток возможностей — технологические решения генеральных партнёров Конгресса.
• Проспект научных инициатив — разработки для научной инфраструктуры и популяризации науки.
• Пространство «Наука» — новинки ведущих вузов и научно-образовательных центров.

Стенд Минобрнауки представит проекты университетов, участвующих в программах «Приоритет-2030» и «Передовые инженерные школы». Здесь пройдут лекции и записи интервью для медиапроекта «Высший пилотаж».

Главные экспозиции

• «Росатом» представит масштабные мультимедийные инсталляции, лекции ученых и зону «Прорыв» — о будущем атомной энергетики и квантовых технологий.
Отдельный стенд посвятят 80-летию атомной промышленности: от макета реактора Ф-1 до концепции «Атомного проекта 2.0».

• «Ростех» покажет SWIR-камеру для анализа произведений искусства и новую энергоустановку на топливных элементах с КПД более 50%.

• «Сибур» проведёт хакатон со стажировками, лекции по полимерной химии и переработке пластика.

• «Яндекс» раскроет, как ИИ помогает российской науке. На стенде заработает интерактивный проект «Пульс КМУ», анализирующий обсуждения Конгресса в реальном времени.

• «Наша Лаба» представит 66 научных приборов, 70 реактивов и — впервые — биопечать роговицы глаза прямо на стенде.

Передовые разработки регионов

Свои стенды покажут Самарская, Нижегородская области, региональные НОЦы и «Сириус». Посетители увидят:

  • беспилотники с ИИ для спасательных операций;
  • навигацию для роботов без GPS;
  • технологии 3D-ткачества;
  • VR-симуляции ремонта нефтяного оборудования;
  • инновации в медицине, химии, агротехнологиях.

Юные инженеры — в финале робототехнических соревнований

На специальном полигоне пройдёт финал «Кубка РТК». Более 100 юных робототехников покажут, как их машины преодолевают препятствия и работают с манипуляторами. В «высшей лиге» студенты разработают системы автономной навигации роботов — от теплиц до нефтепромыслов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Алексей Берковиц
  • Новости
  • Другие новости
  • Пресс-релизы
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar