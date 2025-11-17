На Конгрессе молодых учёных представят сотни новых технологий

В Сочи стартует выставка V Конгресса молодых учёных — одна из самых масштабных научных площадок страны. На территории площадью более 7 тысяч квадратных метров свои разработки покажут почти 50 экспонентов — от ведущих университетов и лабораторий до крупнейших российских корпораций.

Все стенды оснастят QR-кодами, с помощью которых можно будет получить подробную информацию об экспонатах на нескольких языках.

Что покажут на выставке

Площадку разделят на тематические зоны:

• Аллея партнёров — проекты крупнейших компаний, работающих со школьниками, студентами и молодыми учёными.

• Перекрёсток возможностей — технологические решения генеральных партнёров Конгресса.

• Проспект научных инициатив — разработки для научной инфраструктуры и популяризации науки.

• Пространство «Наука» — новинки ведущих вузов и научно-образовательных центров.

Стенд Минобрнауки представит проекты университетов, участвующих в программах «Приоритет-2030» и «Передовые инженерные школы». Здесь пройдут лекции и записи интервью для медиапроекта «Высший пилотаж».

Главные экспозиции

• «Росатом» представит масштабные мультимедийные инсталляции, лекции ученых и зону «Прорыв» — о будущем атомной энергетики и квантовых технологий.

Отдельный стенд посвятят 80-летию атомной промышленности: от макета реактора Ф-1 до концепции «Атомного проекта 2.0».

• «Ростех» покажет SWIR-камеру для анализа произведений искусства и новую энергоустановку на топливных элементах с КПД более 50%.

• «Сибур» проведёт хакатон со стажировками, лекции по полимерной химии и переработке пластика.

• «Яндекс» раскроет, как ИИ помогает российской науке. На стенде заработает интерактивный проект «Пульс КМУ», анализирующий обсуждения Конгресса в реальном времени.

• «Наша Лаба» представит 66 научных приборов, 70 реактивов и — впервые — биопечать роговицы глаза прямо на стенде.

Передовые разработки регионов

Свои стенды покажут Самарская, Нижегородская области, региональные НОЦы и «Сириус». Посетители увидят:

беспилотники с ИИ для спасательных операций;

навигацию для роботов без GPS;

технологии 3D-ткачества;

VR-симуляции ремонта нефтяного оборудования;

инновации в медицине, химии, агротехнологиях.

Юные инженеры — в финале робототехнических соревнований

На специальном полигоне пройдёт финал «Кубка РТК». Более 100 юных робототехников покажут, как их машины преодолевают препятствия и работают с манипуляторами. В «высшей лиге» студенты разработают системы автономной навигации роботов — от теплиц до нефтепромыслов.