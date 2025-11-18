Пенсионерам нужно заплатить налоги до 1 декабря. Как узнать о начислениях, избежать просрочки и получить льготы Оглавление Какие налоги нужно заплатить пенсионерам до 1 декабря 2025 года С доходов по каким вкладам и счетам налоги платить не надо Где узнать о начислении налога Где узнать о начислении налога Что будет, если не заплатить налог до 1 декабря Осталось две недели до истечения срока оплаты налога на имущество и налога на вклады. Начисляют их и пенсионерам. Как узнать о сумме налога, кто имеет право на освобождение от выплат и что будет, если допустить просрочку платежа? 18 ноября, 09:57 Юрист рассказала, какие выплаты пенсионеры должны сделать до 1 декабря. Обложка © Gemini

Какие налоги нужно заплатить пенсионерам до 1 декабря 2025 года

Пенсионеры должны заплатить налог на имущество и налог на доходы по вкладам за 2024 год. Сделать это нужно до 1 декабря 2025 года. ФНС рассчитывает сумму налога самостоятельно. Например, доходы по вкладам учитываются на основании сведений о процентах, которые налоговая служба получит от банков.

— Стоит участь, что налогом облагается не вся сумма процентов, а лишь доход, который превышает необлагаемый минимум. На 2024 год он составляет 210 тыс. рублей, — отметила юрист Елена Кузнецова.

С доходов по каким вкладам и счетам налоги платить не надо

Елена Кузнецова обратила внимание, что налогом облагаются доходы не по всем вкладам. Так, от него освобождаются доходы по эскроу-счетам, а также вкладам с процентной ставкой до 1% годовых.

Если вклад со ставкой более 1%, то нужно учесть, что размер налога будет зависеть от суммы вклада. С 1 января 2025 года в России действует пятиступенчатая шкала НДФЛ. Нужно будет заплатить 13%, если общий доход за 2024 год не превысил 2,4 млн рублей; 15% — на часть дохода выше 2,4 млн рублей (до 5 млн рублей); 18% — на часть дохода от 5 млн до 20 млн рублей; 20% — на часть дохода от 20 млн до 50 млн рублей; 22% — на часть дохода, которая превышает 50 млн рублей.

Где узнать о начислении налога

Есть несколько способов получить налоговое уведомление. Это можно сделать через «Личный кабинет налогоплательщика», его мобильную версию «Налоги ФЛ», а также через портал «Госуслуги».

Если у человека нет доступа к личному кабинету ФНС или аккаунту на портале «Госуслуги», то налоговые уведомления ему отправят по почте заказными письмами.

Для пенсионеров есть льготы по налогу на имущество. Они освобождаются от уплаты налога за один объект недвижимости каждого типа. Правда, при условии, что его кадастровая стоимость не превышает 300 млн рублей, а имущество не используется в коммерческих целях.

В частности, льготы распространяются на квартиру или долю в ней, комнаты, дом или долю в доме, гараж и машиноместо, хозяйственное строение на земельном участке, если его площадь до 50 м². Допустим, если у человека две квартиры, то можно не платить налог за одну из них. А если квартира и загородный дом, то можно получить освобождение от уплаты налога за всю недвижимость.

— Чтобы получить льготу, в ФНС нужно подать заявление. Это можно сделать, например, на сайте ведомства, в личном кабинете, лично в отделе ФНС или через ближайший МФЦ. При посещении налоговой службы и МФЦ необходимо иметь при себе паспорт и пенсионное удостоверение, — добавила Елена Кузнецова.

Что будет, если не заплатить налог до 1 декабря

Если не заплатить налоги до 1 декабря 2025 года включительно, то со 2 декабря будут начисляться пени. По недоимке процентная ставка для физических лиц в 2025 году составляет 1/300 действующей ключевой ставки Центробанка. Начисляются пени каждый день со дня возникновения недоимки и до дня, когда она будет погашена.

