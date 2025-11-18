Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

Нефть и Капитал

МЭА предупреждает, что санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа угрожают стабильности мирового энергорынка, пишет oilcapital.ru . ЛУКОЙЛ столкнулся с форс-мажором на иракском месторождении и национализацией НПЗ в Болгарии, что может спровоцировать дефицит нефтепродуктов в Восточной Европе.

Ставропольский край

В Ставрополе бывшего полицейского осудили на два года условно за халатность, из-за которой женщина погибла после конфликта с сожителем, пишет newstracker.ru. Наряд приехал на вызов лишь через два часа, хотя жизнь потерпевшей была под угрозой. Суд также запретил обвиняемому работать в органах два года.

Республика Удмуртия

В Удмуртии зарегистрировали первые случаи гонконгского гриппа сезона — заразились трое детей в Ижевске, им оказывается необходимая медицинская помощь, пишет udm-info.ru. Болезнь вызывает высокую температуру, кашель, слабость и может осложняться пневмонией.

Ростовская область

В Ростове на концерте Мурата Тхагалегова девушка получила травму руки, пишет rostovgazeta.ru. Очевидцы сообщают, что пострадавшей оказывалась помощь медиков. Фанаты отмечают, что аудитория была разношерстной. Многие проявляли грубость и толкались.

Республика Татарстан

Одиночество толкает людей к необычным решениям: 15% россиян заменяют друзей нейросетями. ИИ стал «виртуальным подхалимом» — он всегда соглашается и утешает. Однако психологи предупреждают: такая связь опасна иллюзией близости, ведь искусственный интеллект не способен на настоящее сопереживание и живые отношения, сообщает inkazan.ru.

Волгоградская область

В волгоградском «Рторе» восстанавливаются травмированные игроки, включая центральных защитников Клещенко и Покидышева, а также крайних защитников Короткова и Храмцова, пишет novostivolgograda.ru. Клуб уверяет, что все они могут выйти на поле до зимнего перерыва.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде жители снова жалуются на сильный запах сероводорода и гари, вызывающий першение в горле и тошноту. Причиной называются пусконаладочные работы на станции аэрации, пишет newsnn.ru. Завершить первый этап планируется до конца года.

Свердловская область

У смуглых родителей из Нижнего Тагила родился альбинос с рубиновыми глазами, пишет tagilcity.ru. Врачи подчеркивают: такие случаи — большая редкость. При рождении младенец весил почти 4,6 кг и был полностью здоров. Альбинизм не болезнь и не влияет на интеллект, психическое и эмоциональное здоровье. А вот с солнцем маленький тагильчанин точно не подружится: ему всю жизнь придется беречь кожу и глаза от яркого света.

Оренбургская область

В Соль-Илецке мужчина убил подростка, применив запрещенный боевой прием, пишет 56orb.ru. По версии следствия, мужчина внезапно нанес потерпевшему один удар кулаком в область грудной клетки. После этого он применил запрещенный прием из боевых единоборств — схватил подростка за туловище и с силой бросил его на асфальт головой вниз. Обвиняемый упал сверху — эти действия и стали причиной гибели потерпевшего. В настоящий момент суд рассматривает вопрос о принятии уголовного дела к производству.

Тюменская область

Аномальное полярное сияние накрыло Тюмень из-за сильнейшей магнитной бури. Как пишет nashgorod.ru, всполохи фиолетовых и розово-красных тонов окрасили небо ранним утром. В соцсетях появилось множество фотографий и восторженных комментариев от очевидцев.

Карелия

Двое полицейских избили человека около бара в городе Карелии. Как пишет karelinform.ru, потерпевшему удалось вырваться и попытаться уехать с бригадой скорой помощи, однако нападавшие ему помешали. Сотрудников полиции позже уволили. В правоохранительных органах назначили служебную проверку.

Краснодарский край

На Кубани разгорается громкое коррупционное дело. Экс-замгубернатора, а ныне депутат Госдумы Анатолий Вороновский, лишен неприкосновенности. Как передает Kuban Press, его обвиняют во взятках на 25 млн рублей от дорожных подрядчиков. Взятки, по версии следствия, получали услугами: ремонтом квартиры сына, строительством дамбы и покупкой недвижимости.

Хабаровский край

В Хабаровске мэр провел выездное совещание из-за срыва сроков замены трамвайных путей, что вызвало трудности для движения, пишет transsibinfo.com. Подрядчик сослался на морозы и промерзший грунт. Чиновники вынесли предупреждение и обязали компанию в срочном порядке устранить неудобства, подсыпав проблемный участок, и завершить все работы к утру пятницы.

Новосибирск

Обильный снегопад и шквалистый ветер до 17 м/с, обрушившиеся на Новосибирскую область 12 ноября привели к падению деревьев и обрывам проводов в ряде населенных пунктов, пишет atas.info. Из-за масштабной аварии на линии электропередач в Ордынском районе Новосибирской области тысячи домов в нескольких населенных пунктах, включая Спирино, Красный Яр, Кирзу, Пролетарку, Верхний и Средний Алеус и другие.

Челябинская область

15-летняя девочка заплатит 300 тысяч рублей за ДТП с инвалидом в Челябинской области, пишет kursdela.biz. Еткульский районный суд удовлетворил иск прокурора о взыскании компенсации с несовершеннолетней жительницы деревни Сухоруково за наезд на 7-летнего ребенка на питбайке.

ХМАО

В Урае разыгрался громкий скандал с переправой в СНТ «Заречное», пишет muksun.fm. Местная семья контролирует единственный путь через реку Конда и угрожает отрезать дачникам дорогу к цивилизации, если муниципалитет не увеличит субсидии.

Хакасия

В Хакасии за прошедшую неделю ОРВИ диагностировали чуть более чем у 1000 человек, сообщают в республиканском Роспотребнадзоре. Показатель сопоставим с предыдущими значениями, и в целом заболеваемость пока фиксируется в рамках уровня, нормального для сезона, пишет newkhakasiya.online.

Приморский край

Во Владивостоке пройдет фестиваль спорта для старшего поколения, пишет zr.media. Участников ждут комбинированная эстафета на ловкость и скорость, соревнования по дартсу и шашкам, викторина о здоровом образе жизни, а также творческий конкурс. В состязаниях примут участие восемь команд серебряных добровольцев, волонтеров, активистов Союза пенсионеров России.

Красноярский край

В ачинской многоэтажке после взрыва аэрозольного баллончика разрушилась одна из стен, а хозяйка пострадавшей квартиры скончалась в больнице, пишет prmira.ru. По словам соседей, изначально в комнате загорелся матрас, после чего взорвался баллончик. Ущерб нанесен трем квартирам.

Белгородская область

Водитель Toyota Land Cruiser сбил на переходе под Белгородом трёх школьниц, пишет bel.ru. 74-летний водитель наехал на детей, которые переходили дорогу на зелёный свет. Травмы получили две девочки 2011 года рождения и одна — 2012-го. Расследование дела взяла на контроль прокуратура.

Пермский край

Бывший мэр Горнозаводска погиб на СВО, пишет properm.ru. Александр Афанасьев возглавлял город почти 10 лет, но покинул пост из-за уголовного дела. В 2024 году Чусовской суд приговорил экс-чиновника к трем годам колонии. В декабре того же года Афанасьев заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился на СВО.