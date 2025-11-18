В Москве 25 ноября пройдет форум о будущем продаж и маркетплейсов

В Москве 25 ноября состоится форум «Революция в продажах: e-com, marketplaces, retail & services» — крупная площадка, где обсудят ключевые тренды онлайн-торговли и рынка сервисов. В событии примут участие более 30 экспертов, среди которых топ-селлеры с миллиардными оборотами, представители маркетплейсов и аналитических компаний.

Среди заявленных спикеров — CEO платформы «Меркатус» Лео Шевченко, сопредседатель АУРЭК Алексей Никонов, руководитель направления Ozon Ирина Лихонкина, исполнительный директор РОМИР Инна Караева, селлеры Даниил Грунин и Максим Попов.

Участникам расскажут о новых правилах продвижения на маркетплейсах, рисках отключения сервисов аналитики, борьбе с потребительскими злоупотреблениями, конкуренции с китайскими продавцами и трендах покупательской лояльности. Также прозвучат кейсы о масштабировании бизнеса в условиях изменений на рынке.