В Москве прошёл очный этап премии «Больше, чем путешествие»

В Москве завершился очный этап Всероссийской премии «Больше, чем путешествие» — финалисты представили свои проекты экспертному совету, после чего начнётся народное голосование. Именно сочетание экспертных оценок и голосов участников определит победителей.

Премия проводится в рамках одноимённой программы Росмолодёжи и направлена на поддержку инициатив, которые превращают путешествия по России в образовательный и социально значимый опыт. В этом году организаторы получили более 7,7 тысячи заявок из 89 регионов. До финальной защиты допустили 72 участника.

Презентации прошли на площадке Центра событий РБК. Свои проекты защищали участники номинаций «Больше, чем тур», «Больше, чем поход», «Больше, чем экскурсия», «Больше, чем точка притяжения», «Больше, чем предприятие», «Больше, чем медиа» и «Больше, чем регион». Заявки оценивали представители Росмолодёжи, Совфеда, Госдумы, Минобрнауки, Минприроды, Музея Победы, ОНФ и других отраслевых организаций.

Как отметил глава Росмолодёжи Григорий Гуров, премия «объединяет людей, которые выбирают путь знаний, исторической памяти и созидания». По словам председателя экспертного совета Сангаджи Тарбаева, многие проекты обладают потенциалом для масштабирования.

Помимо защит для финалистов прошла деловая программа: открытые диалоги с экспертами, мастер-классы, тренинги, экскурсия по Москве и посещение Музея криптографии.

Победителей номинации «Больше, чем регион» объявят 24 декабря. В остальных номинациях стартует народное голосование, которое также повлияет на итоговые результаты.