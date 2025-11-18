Сбой в работе Cloudflare обрушил интернет по всему миру

В работе сервиса Cloudflare произошёл сбой по всему миру. Об этом свидетельствуют данные порталов, отслеживающих работу популярных веб-ресурсов.

Сбой Cloudflare. Фото © Detector404

Пик жалоб российских пользователей, согласно данным мониторинга, пришелся на 14:45, когда количество обращений резко возросло по всей стране. Проблемы выражались в невозможности загрузки веб-сайтов, доступа к серверам и полной недоступности множества интернет-ресурсов, использующих эту инфраструктуру.

Серьёзность ситуации подчеркивается массовым характером обращений от пользователей разных устройств. Абсолютное большинство жалоб (56,8%) поступило с Windows-устройств, что, вероятно, связано с доминированием этой ОС в корпоративном сегменте. Значительная доля обращений от владельцев Android-устройств (27,2%) свидетельствует о том, что сбой затронул и мобильных пользователей. Поскольку Cloudflare обеспечивает работу и защиту миллионов сайтов по всему миру, даже кратковременные перебои в его работе неминуемо приводят к заметным последствиям для широкой аудитории.

Американская компания Cloudflare специализируется на услугах CDN, защите от DDoS-атак, обеспечении безопасного доступа к веб-ресурсам и предоставлении DNS-серверов. Её сервисы функционируют в качестве обратного прокси, а главный офис расположен в Сан-Франциско.