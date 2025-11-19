Цены на аренду квартир с 1 декабря. Какой этап завершился на рынке и сколько будет стоить жильё Оглавление Что происходит на рынке аренды в середине ноября Прогноз цен на аренду недвижимости с 1 декабря В середине ноября изменилась ситуация на рынке аренды жилья. Что сейчас происходит с ценами на съёмные квартиры и как изменится стоимость недвижимости с 1 декабря? 18 ноября, 21:20 Стало известно, что будет с ценами на аренду квартир с 1 декабря. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Что происходит на рынке аренды в середине ноября

На сегодняшний день на рынке аренды старой Москвы происходит небольшое замедление в росте арендных ставок. Основной сезонный фактор отыграл себя в сентябре – октябре. Тогда было повышение на фоне поиска квартир для студентов. Так охарактеризовала обстановку на рынке руководитель департамента аналитики и консалтинга компании «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Чегодаева.

— Кроме того, сейчас — после снижения ключевой ставки — частично спрос начинает смещаться с аренды на первичный рынок. Часть вкладчиков, которые размещали депозиты в банках на три-четыре месяца, изымают свои деньги и приносят их на первичный рынок. Частично это привело и к тому, что на рынок вышли дополнительные арендные квартиры. Их освободили люди, кто как раз купил себе жильё. Потребность в съёме у них отпала. Также стоит учитывать и сезонный фактор, связанный с Новым годом. В это время возможен прирост только по краткосрочной или посуточной аренде, — рассказала Елена Чегодаева.

По данным сервиса «Яндекс Аренда», медианная ставка долгосрочной аренды квартир в среднем по городам-миллионникам составила 37 000 рублей. Это данные по итогам первой половины ноября 2025 года по жилью с разным количеством комнат. Таким образом, в ноябре стоимость аренды жилья оказалась на 1,8 % меньше, чем в октябре, и на 2,4 % меньше показателя сентября.

— Сокращение стоимости в мегаполисах связано с завершением высокого сезона на рынке. Сейчас рынок долгосрочной аренды постепенно восстанавливается после периода повышенного спроса, а цены во многих городах корректируются в сторону снижения. Наиболее ощутимое снижение медианной ставки произошло в Волгограде (-8,5 %; 27 000), Екатеринбурге (-5,1 %; 37 000), Казани (-3,6 %; 39 000), Челябинске (-3,5 %; 26 000) и Воронеже (-3,3 %; 25 000), — рассказал руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

Если говорить об активности арендаторов в высоком сезоне с августа по октябрь, то в этом году она увеличилась на 27%, но осталась примерно на треть ниже уровня прошлого года. В настоящее время, несмотря на ослабление интереса покупателей, сохраняется дефицит ликвидных объектов экономкласса. Они по-прежнему сдаются очень быстро и не задерживаются в рекламе дольше пяти дней, а самые экономичные квартиры в удовлетворительном состоянии могут быть сданы буквально за считаные часы. Об этом рассказала заместитель директора управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости» Оксана Полякова.

— Снижение спроса и расширение предложения по окончании высокого сезона (с августа по октябрь) — нормальное явление, которое мы наблюдаем из года в год. При этом ставки найма ликвидных квартир сохраняются и в ближайшее время останутся на сегодняшнем уровне — примерно на 5–15% выше, чем в весенне-летний период, — добавила Оксана Полякова.

В ноябре рынок вошёл в сезон, когда активность традиционно снижается: меньше переездов, меньше студенческого спроса, меньше краткосрочных контрактов. Это всегда влияет на динамику цен и приводит к тому, что арендодатели чаще идут на переговоры и готовы обсуждать скидки или более гибкие условия. Параллельно в ряде регионов увеличилось количество свободных объектов, что дополнительно охлаждает рынок, на эти моменты обратил внимание владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

Прогноз цен на аренду недвижимости с 1 декабря

В декабре рынок долгосрочной аренды продолжит восстанавливаться и восполняться более бюджетными предложениями — квартирами массового сегмента в старом и новом жилом фонде. За счёт этого медианная ставка может корректироваться в сторону снижения. Такой прогноз сделал Роман Жуков.

— Подобную динамику мы отмечали и в декабре 2024 года. Тогда предложение в среднем по всем городам-миллионникам относительно ноября 2024 года выросло на 11,3 %, а медианная ставка долгосрочной аренды снизилась на 4,4 %. Такие изменения структуры предложения и сокращение медианной ставки в месячном отношении всегда характерны для конца года, — отметил Роман Жуков.

Если в третьем квартале — активный деловой сезон — спрос обычно находится на максимальных годовых показателях, то в период с октября по конец года показатели стабилизируются. Вымывание наиболее бюджетных квартир из предложения происходит медленнее. Схожая динамика может отмечаться и в начале нового года — в январе и первые недели после праздничного периода.

Роман Жуков обратил внимание, что единственный тип жилья, в котором отмечаются минимальные изменения стоимости в период завершения активного делового сезона, — высокобюджетный сегмент. Это квартиры в современных домах бизнес-, премиум- или элиткласса часто с дизайнерским ремонтом, мебелью, купленные специально под сдачу. Снижение ставок для них происходит редко или оказывается незначительным.

— В целом в конце года никаких существенных изменений не произойдёт, он ничем не будет отличаться от предыдущего. В декабре мы прогнозируем замедление арендных ставок и их стагнацию, — рассказала Елена Чегодаева.

Оксана Полякова ожидает в декабре стагнацию цен — осенний всплеск спроса закончится, но арендная стоимость уменьшаться не будет. Всегда после активного осеннего сезона и повышения арендных ставок собственники стараются держать цены и уменьшают их только ближе к весне, если арендаторов не хватает и квартиры простаивают.

— В сегодняшних условиях недостатка в арендаторах нет и пока мы не прогнозируем высокую конкуренцию собственников жилья — значит, и понижать цены резона пока нет, — добавила Оксана Полякова.

Максим Лазовский считает, что в декабре ситуация будет развиваться в логике сезонности. В крупнейших городах, где спрос более устойчив за счёт трудовой миграции и высокой деловой активности, вероятно сохранение текущих ставок или их небольшой рост. В регионах, где чувствительность к сезонным колебаниям выше, прогнозируется небольшое снижение цен, поскольку конкуренция среди арендодателей будет усиливаться.

Такая разная динамика объясняется тем, что мегаполисы по-прежнему остаются центрами притяжения для людей, которые приезжают за работой, тогда как в других городах поток новых арендаторов уменьшается. При этом предложение продолжает расти практически повсеместно, что делает рынок в целом ближе к балансу после нескольких месяцев перегретого спроса.

— В результате с 1 декабря можно ожидать либо стагнации арендных ставок, либо лёгкого снижения в большинстве регионов страны. Для арендаторов это благоприятный период для поиска новых вариантов или пересмотра условий, а для собственников — время, когда важнее удержать надёжного жильца, чем рассчитывать на рост доходности, — добавил Максим Лазовский.

Авторы Нина Важдаева