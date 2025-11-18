VII Всероссийский форум «Дигория» открылся в мастерской управления «Сенеж»

В Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» 18 ноября стартовал VII Всероссийский форум «Дигория». На площадке собрались 100 молодых ученых социально-гуманитарного профиля, общественно-политические практики, а также представители технологических и креативных индустрий. Им предстоит разработать проекты, направленные на решение актуальных государственных задач и развитие общества.

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко на церемонии открытия назвал социально-гуманитарные профессии «стратегическими» для страны. По его словам, специалисты этого направления «защищают ценностный суверенитет» и способны противостоять попыткам искажения информационной повестки.

Участники будут работать по пяти трекам: «Социальная архитектура», «Образ эпохи», «Искусственный интеллект», «Креативные технологии» и «Гражданское просвещение». Перед очным этапом они прошли трёхдневную онлайн-программу «Дигория: мастерская смыслов», где получили первые консультации и доработали идеи будущих проектов.

Форум стал частью расширяющейся экосистемы «Дигории». Весной на базе «Сенежа» начала работу Мастерская политического образования, созданная по инициативе участников предыдущего форума. За год она провела четыре образовательных интенсива и участвовала в формировании программы смены «Единство» форума «Территория смыслов».

Генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин отметил, что ожидает от участников «нетривиального взгляда на социально-политические процессы» и выразил уверенность, что разработанные проекты будут реализованы.

К работе подключатся и партнеры направлений: ЭИСИ, платформа «Россия – страна возможностей», Ассоциация «Атомные города», АНО «Развитие технологий искусственного интеллекта», Национальный центр «Россия», РАПК и другие. По словам главы ЭИСИ Анны Федулкиной, многие участники прошлых лет уже получили предложения о работе и руководят проектами.

В программе Форума — лекции, встречи с экспертами, стратегические сессии, командные мероприятия «Траектории согласия» и «Битва умов», а также карьерный блок: собеседования с работодателями, консультации и ассессмент.

Руководитель платформы «Дигория» Заурбек Хугаев подчеркнул, что Forum ориентирован на практический результат: участие в проектах, профессиональные траектории и предложения о трудоустройстве.