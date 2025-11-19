QR-код или пластик. Нужно ли менять пенсионное удостоверение и чем удобен электронный вариант Оглавление Что такое электронное пенсионное удостоверение Как получить электронное пенсионное удостоверение Что будет с пластиковым пенсионным удостоверением В Социальном фонде России сообщили, что ввели в обращение электронное пенсионное удостоверение. Как его получить, для чего это нужно и что будет с пластиковым удостоверением? 19 ноября, 09:00 Электронное пенсионное удостоверение можно получить на сайте «Госуслуги». Обложка © Gemini

Что такое электронное пенсионное удостоверение

Социальный фонд России ввёл в обращение новое удостоверение — электронное свидетельство пенсионера. Это часть масштабной программы по цифровизации социальной сферы. Её задача — максимально упростить получение льгот и услуг. Электронное пенсионное удостоверение имеет QR-код и является полноценной альтернативой привычному пластиковому документу. Оно доступно в личном кабинете на портале «Госуслуги».

— Владельцу QR-кода не нужно носить его с собой. Достаточно просто зайти с мобильного телефона на портал «Госуслуги», чтобы подтвердить свой статус и льготы. Важный нюанс: QR-код нельзя потерять. Это его преимущество по сравнению с обычным пластиковым документом, — пояснили в СФР.

Как получить электронное пенсионное удостоверение

Чтобы получить цифровое удостоверение, пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений. Если человек уже вышел на пенсию, то QR-код автоматически появился в его личном кабинете на «Госуслугах». Если же человек только получает статус пенсионера, то QR-код формируется автоматически. Произойдёт это в течение 10 дней после назначения пенсии.

— Стоит отметить, что пенсионное удостоверение подтверждает статус пенсионера и предоставляет право на получение льгот и различных мер социальной поддержки. Выдаётся оно людям, которым назначена любая пенсия. В том числе страховая, социальная, пенсия по инвалидности, выслуге лет и по другим различным основаниям. QR-код упростит процесс подтверждения статуса пенсионера, а соответственно, и льгот, — пояснила юрист Елена Кузнецова.

Что будет с пластиковым пенсионным удостоверением

Многие пенсионеры опасаются, что электронное пенсионное удостоверение заменит пластиковое. При этом не все пожилые люди имеют смартфоны и хорошо ориентируются в Интернете. Многие предпочитают кнопочные телефоны и бумажные документы. Так им привычнее и спокойнее. В СФР подчеркнули, что новое электронное удостоверение лишь дополнительная опция. Старые удостоверения никто отменять не будет.

— Ранее выданные пластиковые пенсионные удостоверения продолжают действовать, заменять их не нужно. Если пенсионер не хочет пользоваться QR-кодом, то он может, как и раньше, получить пластиковое свидетельство пенсионера. Сделать это можно в клиентской службе СФР или МФЦ, — уточнили в СФР.

Авторы Нина Важдаева