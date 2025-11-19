Оккультист из Магадана приговорён к 6 годам за плантацию марихуаны

Суд в Магадане приговорил бывшего преподавателя местного политехникума Сергея Кармазова к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным в незаконном выращивании, изготовлении и переработке наркотических веществ. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

История получила широкую огласку в январе 2025 года: в соцсетях появились кадры задержания группы оккультистов. По данным следствия, Кармазов предложил студентам поучаствовать в жертвоприношении быка в обмен на зачет. Завершить ритуал мужчина не успел — вмешались полицейские. Известно также, что преподаватель увлекался шаманизмом и ранее проводил похожие обряды.

При обыске силовики обнаружили две оборудованные комнаты для выращивания конопли в помещении, где планировался ритуал.

«Всего изъяли 35 кустов конопли и несколько крупных пакетов марихуаны. Установлена попытка сбыта свыше четырех килограммов высушенного растения», — сообщила начальник пресс-службы УМВД по Магаданской области Ксения Лукина.

Суд признал Кармазова виновным по статьям о незаконном культивировании наркосодержащих растений и изготовлении психотропных веществ. Ему назначено наказание в виде шести лет заключения.