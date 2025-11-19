В телецентре «Останкино» ускорился мобильный интернет

Для повышения качества сигнала инженеры МегаФона задействовали частотные диапазоны LTE‑2100 и LTE‑1800, а также установили оборудование с поддержкой технологии MIMO 2×2. Это позволило значительно увеличить пропускную способность сети, сократить количество «мёртвых зон» и обеспечить стабильное соединение во всех уголках здания. Внедрение VoLTE обеспечило также быстрое соединение вызовов и высокое качество голосовой связи.

Стабильный интернет теперь доступен не только в студиях и офисах, но и на всех этажах здания, включая коридоры и лифтовые холлы. Это особенно важно для технической команды, сотрудников редакций и съёмочных групп, которым необходимо оперативно обмениваться контентом, работать с облачными хранилищами и быть на связи с коллегами и близкими в режиме 24/7.