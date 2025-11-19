В России построят пять высокоскоростных магистралей к 2045 году

Вице-премьер Виталий Савельев заявил, что к 2045 году в России планируют построить пять высокоскоростных магистралей (ВСМ). Об этом он сообщил на выставке-форуме «Транспорт России», передаёт корреспондент РБК.

По его словам, новые линии соединят Москву с Санкт-Петербургом, Рязанью, Екатеринбургом, Минском и Адлером. Общая протяжённость сети составит около 4,5 тыс. км. Для их работы потребуется около 300 высокоскоростных поездов.

Савельев подчеркнул, что запуск ВСМ не отменит потребности в авиасообщении между Москвой и Петербургом — даже после ввода первой магистрали в 2028 году. Однако он допустил, что пассажиропоток на воздушных линиях может сократиться примерно вдвое, как это произошло после появления «Сапсанов».

ВСМ Москва — Санкт-Петербург станет первым проектом такого уровня в России. Протяжённость трассы составит 679 км, строительство разбито на девять этапов — от нулевого в Петербурге до участка Москва–Алабушево. Дорога позволит сократить время в пути до 2 часов 15 минут: поездка до Твери займет 39 минут, до Зеленограда — 14 минут.