«Без санкции США не обошлось»: Военный эксперт назвал цель удара ATACMS по России

Целью удара ВСУ по Воронежской области ракетами ATACMS мог быть военный полигон. Такое мнение выразил в своём телеграм-канале эксперт Алексей Живов.

Он усомнился, что ВСУ применили американские ракеты без одобрения Вашингтона. Живов также допустил, что без должного ответа такие атаки могут стать регулярными.

Минобороны РФ ранее сообщило о перехвате ракет и показало видео уничтожения пусковых установок. На кадрах видна вторичная детонация, что говорит о наличии боеприпасов в установках на момент удара.

Ракеты ATACMS (Army Tactical Missile System) — это американское тактическое ракетное оружие большой дальности, поставки которого на Украину были официально подтверждены США.