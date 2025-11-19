Россия и США
19 ноября, 10:27

«Без санкции США не обошлось»: Военный эксперт назвал цель удара ATACMS по России

Военный эксперт Живов: ВСУ могли целиться ATACMS по полигону под Воронежем

Обломок сбитой ракеты ATACMS. Обложка © Минобороны РФ

Целью удара ВСУ по Воронежской области ракетами ATACMS мог быть военный полигон. Такое мнение выразил в своём телеграм-канале эксперт Алексей Живов.

Он усомнился, что ВСУ применили американские ракеты без одобрения Вашингтона. Живов также допустил, что без должного ответа такие атаки могут стать регулярными.

Минобороны РФ ранее сообщило о перехвате ракет и показало видео уничтожения пусковых установок. На кадрах видна вторичная детонация, что говорит о наличии боеприпасов в установках на момент удара.

Ракеты ATACMS (Army Tactical Missile System) — это американское тактическое ракетное оружие большой дальности, поставки которого на Украину были официально подтверждены США.

2 пусковые установки и 10 солдат: Дрон снял удар возмездия за Воронеж по расчёту ATACMS
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

