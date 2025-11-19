«Без санкции США не обошлось»: Военный эксперт назвал цель удара ATACMS по России
Военный эксперт Живов: ВСУ могли целиться ATACMS по полигону под Воронежем
Обломок сбитой ракеты ATACMS. Обложка © Минобороны РФ
Целью удара ВСУ по Воронежской области ракетами ATACMS мог быть военный полигон. Такое мнение выразил в своём телеграм-канале эксперт Алексей Живов.
Он усомнился, что ВСУ применили американские ракеты без одобрения Вашингтона. Живов также допустил, что без должного ответа такие атаки могут стать регулярными.
Минобороны РФ ранее сообщило о перехвате ракет и показало видео уничтожения пусковых установок. На кадрах видна вторичная детонация, что говорит о наличии боеприпасов в установках на момент удара.
Ракеты ATACMS (Army Tactical Missile System) — это американское тактическое ракетное оружие большой дальности, поставки которого на Украину были официально подтверждены США.
