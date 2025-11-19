Премию Маска в $1 трлн сравнили с зарплатой учителей начальных классов в США

Американский бизнесмен Илон Маск, получив премию в размере $1 трлн в ближайшие 10 лет, будет ежегодно зарабатывать больше, чем все учителя начальных школ в США вместе взятые. Таковы подсчёты газеты The Washington Post.

За 10 лет Маск получит $1 трлн, что соответствует среднему годовому доходу около $100 млрд. Эта сумма превысит совокупный доход 1,4 миллиона учителей начальных классов США, которые по данным за 2024 год заработали вместе $97 млрд. Кроме того 917 тысяч кадровых специалистов в стране в прошлом году получили почти на $27 млрд меньше, чем Маск.

Единственными, кто сумел сравняться с предпринимателем по годовому доходу, оказались 3,2 миллиона американских кассиров.

Ранее сообщалось, что акционеры Tesla проголосовали за выплату Илону Маску компенсационного пакета на сумму около $1 трлн. План рассчитан на десять лет. Это станет крупнейшей выплатой руководителю компании в истории США.