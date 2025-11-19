Нефтяная компания развивает технологии экологичной разработки месторождений в вечной мерзлоте Создан комплекс инженерных и цифровых решений для сопровождения промышленных проектов в криолитозоне. Запатентованные технологии обеспечат надёжность и долговечность нефтегазовой инфраструктуры на Крайнем Севере. 19 ноября, 15:12 Создан комплекс инженерных решений для работы в вечной мерзлоте. Обложка © ПАО «Газпром нефть»

Инженеры «Газпром нефти» разработали и запатентовали систему термоизоляции скважин для добычи в зоне вечной мерзлоты. Конструкция обеспечивает защиту пород от теплового воздействия при бурении, предотвращая оттаивание грунтов.

Компания также разработала собственную цифровую программу для проектирования фундаментов в криолитозоне. Система предлагает оптимальные решения для обустройства инфраструктуры с учётом геологических и климатических особенностей участков на Крайнем Севере. При расчёте учитываются требования нормативной документации, необходимые для безопасной эксплуатации зданий и инженерных коммуникаций. Это помогает обеспечить максимальную надёжность конструкций, а также сократить металлоёмкость объектов на многолетнемёрзлых грунтах.

Всего в 2025 году эксперты центра по обустройству и эксплуатации месторождений в криолитозоне нефтяной компании испытали свыше 20 решений для сопровождения добычи на Крайнем Севере. В том числе технологии термостабилизации горных пород, автоматизированные системы геотехнического мониторинга, новые подходы к укреплению грунтов и другие. По итогам их тестирования на месторождениях будет принято решение о тиражировании новых инструментов в разных регионах России.

Авторы Валерия Мишина