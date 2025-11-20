Налоговая реформа 2026: что изменилось во втором чтении и как это повлияет на ИП и УСН Оглавление Новости налоговой реформы 2026: Госдума приняла закон во втором чтении Когда примут налоговый закон окончательно Законопроект № 1026190-8: что в нём нового Как меняются пороги УСН и ПСН Налоговая реформа 2026 для ИП на патенте Что значит «снижение порога» Новые правила НДС IT-разработчики и другие льготники Повышение НДС до 22%: подтверждено ли Советы от экспертов Налоговая реформа УСН 2026 Что изменилось в налоговой реформе 2026 во втором чтении? Какие пороги УСН и ПСН с 2026 года? Кто станет платить НДС? Все обновления и практические советы от экспертов — в материале Life.ru. 19 ноября, 21:20 Налоговая реформа 2026 — что изменится для бизнеса и покупателей. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Наталья Шатохина / NEWS.ru, © Shutterstock / FOTODOM / ViDI Studio

18 ноября Госдума рассмотрела законопроект об изменениях в Налоговом кодексе и приняла его во втором чтении. 20-го числа ожидается третье чтение, после чего документ будет принят и передан Совету Федерации и президенту на подпись. В случае принятия закона изменения, которых с трепетом ждёт почти каждый бизнесмен, вступят в силу с 1 января 2026 года. Давайте разберёмся, что именно изменится в Налоговом кодексе, насколько вырастет НДС и для кого конкретно он станет обязательным.

Новости налоговой реформы 2026: Госдума приняла закон во втором чтении

Как стало известно, 18 ноября Госдума во втором чтении приняла закон о внесении некоторых существенных изменений в Налоговый кодекс, но с некоторыми поправками и послаблениями. Новая версия закона выглядит мягче изначальной версии и, скорее всего, такой и останется после третьего чтения. Поэтому те пункты и моменты, которые известны сегодня, вероятно, и будут подписаны в конечном счёте президентом и вступят в силу.

Когда примут налоговый закон окончательно

Третье чтение законопроекта запланировано на 20 ноября, законопроект ещё раз рассмотрят и, если нужно, внесут какие-то изменения, хотя обычно как-то существенно ничего уже не корректируют. После чего документ направят в Совет Федерации, а оттуда на подпись президенту. Если законопроект примут, а это случится с вероятностью 99%, вступит в силу он с 1 января 2026 года.

Законопроект № 1026190-8: что в нём нового

После второго чтения законопроект № 1026190-8 претерпел некоторые изменения.

Изначально планировали отменить нулевой НДС для софта, включённого в отечественный реестр, однако эту льготу было решено сохранить.

Также грузоперевозки и розничная торговля могли лишиться патента, но в итоге пока его оставляют. А ещё собирались снизить лимит дохода для работы с НДС на ПСН и УСН до 10 миллионов рублей. От этой идеи не отказались, но пересмотрели подход.

Как меняются пороги УСН и ПСН

Да, лимиты, при недостижении которых можно было не платить НДС, для УСН и ПСН всё-таки снизят, и существенно, но делать это будут постепенно.

Так, предпринимателей, ведущих свою деятельность по упрощённой системе налогообложения или на патенте, ждёт следующее:

Лимит для дохода в 2026 году составит 20 млн рублей, в 2027 году — 15 млн рублей, в 2028 году и далее — 10 млн рублей.

Кстати, доходы за 2025 год тоже не должны превышать новый лимит в 20 миллионов, иначе с 2026 года организация (ИП) будет признана плательщиком НДС.

Налоговая реформа 2026 для ИП на патенте

Патенты продолжат действовать и в 2026 году, а от отмены некоторых и вовсе отказались. Как уже было сказано ранее, хотели упразднить применение ПСН в отношении розничной торговли и грузовых автоперевозок, но в итоге такое право всё-таки оставили.

Что значит «снижение порога»

Вслед за снижением порога доходов ИП на патенте ждёт ещё одно последствие. В случае превышения установленных лимитов предприниматель не только будет обязан стать плательщиком НДС, но и потеряет право на применение спецрежима ПСН и должен будет перейти на УСН или ОСНО (общую систему налогообложения).

Новые правила НДС

Но не только ужесточение правил ждёт налогоплательщиков, будут и некоторые послабления. Так, тех предпринимателей на УСН, которые начали платить НДС в 2026 году и впервые нарушили правила уплаты налога, нельзя привлечь к ответственности.

Плюсом к этому бизнес на УСН, который впервые должен уплатить НДС, сможет разово отказаться от пониженных ставок и перейти на уплату в общем порядке. По старым правилам менять выбранную ставку было нельзя в течение трёх лет.

IT-разработчики и другие льготники

Уже затрагивали эту тему, но пройдёмся ещё раз: IT-разработчики при продаже программного обеспечения, включённого в реестр отечественного софта, сохранят за собой право не платить НДС.

А ещё для юрлиц сохранят льготный порядок начисления налоговых пеней:

в первые 30 календарных дней просрочки — 1/300 ставки ЦБ;

с 31-го по 90 день просрочки — 1/150 ставки ЦБ;

с 91-го дня — 1/300 ставки ЦБ.

И сохраняются льготные ставки НДС на экспорт — 0%; медикаменты, детские товары и пищевые продукты — 10%.

Повышение НДС до 22%: подтверждено ли

Повышение НДС до 22% подтверждено, но пока ещё не принято официально. Если документ подпишут, новые ставки начнут действовать с 1 января 2026 года и высока вероятность, что от этого не откажутся на третьем чтении законопроекта.

Советы от экспертов

Наверное, главный вопрос сегодня: как выбрать оптимальный режим в 2026 году.

Универсального ответа, конечно, нет — и всё зависит от вашего вида деятельности.

Если вы работаете с крупными заказчиками и контрагентами, которым нужен вычет по НДС, выбирайте ОСНО. На этом режиме платят НДС, налог на прибыль (для организаций) либо НДФЛ (для ИП), а также налоги на имущество, транспорт и т.д.

Для малого бизнеса подходит УСН. Здесь вы можете платить НДС по общей ставке (0%, 10% или 20%) и вычитать при этом входной НДС либо воспользоваться специальной ставкой 5% (20–250 млн годовой доход) или 7% (250–450 млн годовой доход), но без права применения вычета.

Есть ещё патент, или ПСН. Он доступен только некоторым категориям ИП. Оформляется на срок от одного до 12 месяцев, а налог уплачивается заранее — исходя не из фактической выручки, а из потенциально возможного дохода, установленного региональным законом. И стоит помнить, что, согласно новым правилам, при превышении лимитов на доход придётся перейти с ПСН на УСН или ОСНО и начать платить НДС.

Поэтому взвешивайте все за и против, учитывайте формат вашей деятельности и сумму налогов, которую потенциально заплатите, выбрав ту или иную систему.

Налоговая реформа УСН 2026

Как вы теперь знаете, в случае превышения доходов отметки 20 млн рублей в 2025 году в 2026-м вам уже придётся платить НДС. Поэтому, если вы знаете, что лимиты превышены или вот-вот это произойдёт, рекомендуется заранее заняться бухгалтерией. Те, кто до вступления закона в силу пересчитает финансовую модель и оптимизирует учёт, смогут не только снизить риски, но и повысить прозрачность и эффективность работы.

