На следующей неделе на валютном рынке закончится затишье. Что случится с курсом доллара Оглавление Анонс событий, которые определят курс рубля на неделе с 24 ноября Прогноз курса рубля с 24 ноября На валютном рынке назревает непростая ситуация. Экономисты считают, что уже на следующей неделе может закончиться период затишья, а вектор движения курса доллара изменится. Сколько будет стоить рубль на неделе с 24-го по 30 ноября? 19 ноября, 21:45 Экономисты сделали прогноз курса доллара на следующую неделю. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dilok Klaisataporn

Анонс событий, которые определят курс рубля на неделе с 24 ноября

Сейчас на валютном рынке сложился определённый баланс, когда факторы в пользу ослабления и укрепления рубля уравновешивают друг друга. На этом фоне валютные курсы демонстрируют минимальные изменения.

— В видимой перспективе в пользу ослабления рубля выступает сезонный спрос со стороны импортёров, который пока остаётся слабо выраженным. Впрочем, он может более выразительно проявить себя с приближением новогодних праздников. На стороне рубля и в пользу его укрепления выступают валютные интервенции регулятора, а также приближение сроков налоговых выплат экспортёрами в конце ноября. Это может увеличить предложение валюты к 28 ноября, когда необходимо будет оплатить единый налоговый платёж, — рассказала глава аналитического департамента «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

На следующей неделе курс рубля будет определяться несколькими факторами, причём один из них носит критический характер. 21 ноября вступают в силу американские санкции против «Роснефти» и «Лукойла» — компаний, обеспечивающих половину российского нефтяного экспорта. Такое мнение высказал частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

— Уже сейчас мы видим отголоски этих ожиданий: цена нефти Urals опустилась ниже 37 долларов за баррель, дисконт к североморской Brent вырос до 23,5 доллара — это максимум с июня 2023 года. Крупнейшие НПЗ Индии и Китая приостановили декабрьские закупки, что создаёт краткосрочное давление на экспортную выручку. Тем не менее рубль показывает устойчивость. На 19 ноября курс доллара составляет 81,05 рубля — чуть ниже максимумов середины ноября. Поддержку оказывают высокая ключевая ставка в 16,5%, сохраняющая привлекательность рублёвых активов, и сдержанный спрос импортёров на валюту, — добавил Фёдор Сидоров.

На валютном рынке сохраняется временное равновесие: рублёвые пары уже шестую неделю торгуются в узких диапазонах, что формирует предпосылки для назревающего более резкого движения. Статистика Росстата по инфляции за октябрь показала замедление годового роста цен. Этот фактор усиливает ожидания снижения ключевой ставки на декабрьском заседании Банка России и тем самым ослабляет фундаментальную поддержку рубля. Так видит ситуацию на рынке руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман.

Текущая динамика формируется на сочетании двух групп факторов. Внутренние данные по инфляции и сигнал о возможном смягчении денежно-кредитной политики уменьшают привлекательность рублёвых инструментов и ведут к постепенному сужению процентного дифференциала. Внешний фон при этом остаётся нейтральным: нефть не демонстрирует устойчивого роста, геополитические риски в последние недели не усиливались, а активность нерезидентов на российском рынке по-прежнему ограничена.

Прогноз курса рубля с 24 ноября

Наталия Пырьева отметила, что пристального внимания заслуживают новости о продаже принадлежащих «Лукойлу» активов. Потенциальная продажа активов, в зависимости от сроков и факторов, может обусловить дополнительное предложение валюты на рынке и, как следствие, спровоцировать некоторое укрепление рубля. При прочих равных и в отсутствие новостей консолидация на валютном рынке продолжится в диапазонах 80–82 рублей за доллар, 11,3–11,5 за китайский юань и 93–95 за евро.

— Несмотря на небольшое снижение рубля с начала месяца, к концу осени ожидается укрепление иностранных валют. В ноябре факторы влияния на национальную валюту останутся сбалансированными: при сохранении текущей геополитической обстановки рубль будет торговаться в устоявшихся коридорах: 78–84 за доллар, 10,9–11,7 за юань и 91–98 за евро, — считает аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан.

В конце месяца в пользу рубля может сыграть налоговый период, и в какие-то моменты, на крупных продажах валюты, доллар даже может прокалывать отметку 80, евро — уходить ниже 93, а юань — под 11,3. Но в целом на горизонте ближайших недель для российской валюты уже сгущаются тучи. Спрос на импорт и, соответственно, иностранные деньги перед новогодними праздниками всегда повышается, а в части предложения валют ожидается спад из-за давления американских санкций на нефтяной экспорт России и роста скидок на российское сырьё. Такой прогноз сделал инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

В то же время, по его словам, снижение инфляции, которое отражает выходящая статистика, делает всё более вероятным снижение Банком России ключевой ставки в декабре на 50 б.п., до 16%. Это тоже может влиять на ослабление позиций нацвалюты. Уже в первых числах декабря можно ожидать продвижения доллара к 82, евро — к 94–95, юаня — к 11,5.

— В последние недели курс рубля как будто замер, волатильность курсов инвалют очень низкая. Однако технически такое затишье бывает перед всплеском, а фундаментальные факторы вскоре могут изменить биржевой баланс — и курсы двинут. Куда? Скорее всего, вверх. Причины — сокращение профицита внешней торговли и продолжение цикла снижения ставки ЦБ. На будущей неделе ожидается рост курсов инвалют, а налоговый период будет лишь притормаживать ослабление рубля. Ориентиры: доллар над 82, евро вновь к 95, юань — 11,5. До конца года ждём ускорение: доллар над 85, евро к 100, юань под 12, — рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Александр Шнейдерман считает, что до конца недели ожидается курс доллара в пределах 79–83,7 рублей, евро — 92–96, юаня — 11–11,7.

Авторы Нина Важдаева