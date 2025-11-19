Росфинмониторинг включил Дмитрия Гудкова* в список экстремистов

Дмитрий Гудков* включён в список физических лиц, причастных к экстремистской или террористической деятельности. Обновлённые данные опубликованы на сайте Росфинмониторинга.

Нахождение в перечне предполагает финансовые ограничения, контроль со стороны банков и блокировку операций в рамках российского законодательства.

Ранее Гудков* был внесён в реестр иностранных агентов.

Дмитрий Гудков* — российский политик, бывший депутат Госдумы. Родился 19 января 1980 года в Коломне Московской области. Представитель семьи, активно участвовавшей в оппозиционной политике в 2000-е и 2010-е годы: его отец, Геннадий Гудков*, также был депутатом парламента.

С начала 2010-х Дмитрий Гудков* участвовал в протестной политической активности, выступал на митингах и входил в коалиционные оппозиционные структуры. После завершения депутатского срока стал одним из публичных критиков российской власти. В 2021 году Гудков* покинул Россию, но продолжил политическую деятельность за пределами страны. Позже был признан иностранным агентом за участие в политической деятельности с иностранным финансированием.

Деятельность Гудкова* за рубежом включала сотрудничество с иностранными центрами, информационные кампании и продвижение инициатив, которые власти РФ называли направленными на дестабилизацию ситуации.

