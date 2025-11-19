Путин принял в Кремле премьера Того Гнассингбе

Президент России Владимир Путин начал переговоры с председателем совета министров Того Фор Гнассингбе, находящимся в Москве с рабочим визитом. Беседа стартовала в узком формате в Зеленой гостиной Большого Кремлёвского дворца. Как ранее уточнил пресс-секретарь Дмитрий Песков, после встречи тет-а-тет стороны перейдут к расширенным переговорам.

Видео © Telegram \ Кремль. Новости

Ожидается, что лидеры обсудят развитие российско-тоголезских отношений в политике и экономике, а также ключевые вопросы региональной безопасности.

Перед встречей глава государства принял участие в конференции AI Journey 2025 и посетил штаб-квартиру «Сбера», где познакомился с новейшими российскими решениями в сфере искусственного интеллекта.