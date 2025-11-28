«Делай как я». Как звёздные родители ломают детство, толкая детей на пластику, хайп и переработку Оглавление Образ Лолиты в 13. Протест или пиар? Гном Гномыч против Санька. Внутренняя война Губы — в 16, грудь — в 18. Цена взросления Дочери Бони и Даны Борисовой уже знают о хайпе и пластических операциях, сына Рудковской едва не увезли на скорой из-за выступлений с температурой. И всё это ради подписчиков и заработков родителей, играющих роль продюсеров. Подробности — в материале Life.ru. 27 ноября, 21:43 За гламурной жизнью наследников звеёд скрывается сломанное детство. Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / Сергей Булкин / Сергей Карпухин / Наталья Шатохина / NEWS.ru

Образ Лолиты в 13. Протест или пиар?

В далёком 2011 году старлетка Виктория Боня хваталась за голову на шоу Малахова, мол, как это неприлично, когда девушки до 18 лет наводят «боевой раскрас». Сейчас Боня сама — опытная мама. Её дочери Анджелине Летиции Смерфит недавно исполнилось 13. Девочка не просто красится. Она словно специально строит из себя набоковскую Лолиту.

— Get a life, you’re jealous! (Займитесь делом, завистники! — Перевод с англ.) — зло процедила Анджелина, когда подписчики сделали ей замечание, что она откровенно одевается.

Дочь Бони Анджелина уже знает всё о боевом макияже. Фото © Telegram / НеМалахов

Раньше за Боню-младшую было спокойно. Она училась в Лондоне, в её воспитании участвовал отец, представитель династии ирландских миллиардеров. Дед Анджелины — сэр Майкл Смерфит, один из крупнейших в мире производителей картона. По слухам, богач выступал против брака сына Алекса с Викторией Боней. Но какое бы у него ни было мнение, Алекс признал отцовство, приведя в семью новую законную наследницу.

Сейчас Анджелина с матерью то в Монако, то в Москве. Ругань в ответ на критику девочка выдала не в своих соцсетях, а в маминых. Боня начала выкладывать контент с дочкой в июне, в период летних каникул, и продолжает до сих пор, хотя учебный год в разгаре. Ещё бы, у Бони теперь по 200 тысяч новых подписчиков в неделю. Вначале всё было невинно: Боня наигранно ограничивала дочку в пользовании гаджетами, хотя в одном «Тиктоке» в сутки девочка выкладывает ролики на несколько часов, потом пошли совместные кокетливые селфи. Боня учит Анджелину модельной походке. На днях мать с дочкой дали интервью какому-то стареющему блогеру. Он додумался спросить несовершеннолетнюю про отношение к сексу на первом свидании.

— Это стрём! — ответила Анджелина и посмотрела на мать. Та кивнула.

Боня активно показывает дочь Анджелину в своих роликах. Многих смущает внешний вид девочки. Фото © Telegram / НеМалахов

Непонятно, когда девочка успевает учиться и учится ли вообще. Боня-младшая уже знает, что такое сытая жизнь: требует себе частный джет для полётов в Европу, ходит в шиншилловой шубке.

Виктория Боня переехала в Монако в 2010 году, сразу, как познакомилась с наследником миллиардера. Через пару лет родилась Анджелина. Возможно, монегасская недвижимость на самом деле принадлежит ей, а не матери. Видит ли девочка отца — вопрос открытый, у того новое романтическое увлечение на другом конце Европы.

Гном Гномыч против Санька. Внутренняя война

В 2020 году произошла интересная перепалка между футболистом Андреем Аршавиным и Александром Плющенко, сыном Яны Рудковской.

— У Гном Гномыча такое лицо, как будто он там из-под палки. Улыбаются только папа и мама, — высказался бывший игрок «Зенита».

— Андрей Сергеевич, я что, дурачок какой-то? Я могу тебя обыграть в футбол! — резко ответил мальчик.

Но спустя пару лет Александр Плющенко заговорил по-другому.

— Тебе нравится, когда тебя называют «Гном Гномыч»? — спросили его телевизионщики.

— Ну так, не, не очень. Раздражает. Мне Санёк нравится, — признался ребёнок.

Тем не менее в соцсетях его ник до сих пор gnomgnomych, а на его мать оформлен товарный знак Gnom Gnomych.

Сейчас парню 12 лет, с каждым днём он понимает мир лучше . В личном запрещённограмме Санёк выкладывает, как готовится к ледовому шоу «Спящая красавица», где исполняет главные роли вместе с отцом. Мальчик явно волнуется и один раз даже выступил с температурой, из-за чего пришлось вызвать скорую. Недавно он обмолвился, что мечтает стать олимпийским чемпионом, как папа, потому тренируется каждый день, кроме воскресенья.

Несмотря на очевидные старания, у Плющенко-младшего полно хейтеров, которые отказывают ему в таланте и отпускают злые шутки.

Сын Рудковской и Плющенко Саша «Гном Гномыч» разлюбил своё прозвище. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gnomgnomych

А Яна Рудковская делает из сына фотомодель, одевая его в самые дорогие бренды. Он сызмальства имел рекламные контракты с Elle и L’Officiel. Даже его крещение и то стало поводом для съёмок глянцевого журнала Hello.

— Чтобы воспитать чемпиона, нужны запреты. Саша знает, что есть ремень и тёмная комната. Это не значит, что его бьют или оставляют там на часы, — делилась жуткими методами воспитания Рудковская.

А ещё звездная мать любит повторять, что не балует сына. Он, мол, и сам хорошо зарабатывает — до 12 млн рублей в год — и имеет счёт за границей.

Возможно, скоро Гном Гномычу станет полегче. Подрастает его пятилетний братик, который уже успел косвенно поучаствовать в истории, вызвавшей хайп. Рудковская вывезла малыша на прогулку в роскошной коляске за 700 млн рублей.

Губы — в 16, грудь — в 18. Цена взросления

На днях дочь Даны Борисовой, Полина Аксёнова, подправила себе губы. Для неё это уже четвертая операция. Своё недавнее 18-летие она отпраздновала радикальным обновлением фигуры. Ей сделали подтяжку груди и липоскульптурирование — это когда откачивают жир из ненужных участков и закачивают в другие. Обошлась операция в 1,2 млн рублей. Пресса пишет, что таков был подарок на совершеннолетие от матери. А полгода назад девочка делала ринопластику. Звёздной телеведущей не нравился «отцовский» нос дочки — «не вышел дизайном».

Дочь Даны Борисовой увеличила себе губы. Фото © Telegram / poxenovaa

В 17 лет Полина с благословения матери сделала косметическую процедуру «углы Джоли». В 16 по совету родительницы худела с помощью «Оземпика». В 15 впервые вколола в губы гиалуронку.

— Я ненавидела себя, потому что весила 60 кг, и мать предложила уколы «Оземпика». У меня до сих пор после этого зрение хуже, — это Полина сказала на телешоу, куда её пригласили.

Из соцсетей Полины следует, что она живёт с бабушкой. В сентябре девушка отмечала 18-летие на Патриках: с ней флиртовал охолостевший Дмитрий Дибров, что насторожило многих.

Маму Полина называет по имени-отчеству.

— Дана Александровна обзвонила все лучшие каналы и сказала, что, если хотят с ней дружить, чтобы никогда меня на работу не брали! — это из переписки Полины с отцом, которую она выложила в Сеть на общественный суд.

Сама Дана Борисова недоумевает, мол, я для Полины то хорошая, то плохая. Не исключено, что всё это — слаженный семейный пиар. На днях мать с дочерью запустили слухи о зависимостях Глюкозы. Получилось так: дочь Глюкозы якобы рассказала что-то Полине, та доверилась Дане, последняя в свою очередь разнесла всё в интервью.

Подальше от этого старается держаться (но не получается) отец Полины, бизнесмен Максим Аксёнов. У него две компании в сфере оптовой торговли газообразным топливом с доходами до 100 млн рублей в год. Он не был официально женат на Дане Борисовой, но пытался заботиться о дочери. Тем не менее его постоянно в чём-то обвиняют: то не платит алименты, то якобы когда-то избил дочь ремнём.

Авторы Пётр Егоров