Как выявить недоплату пенсии до конца 2025 года и сделать перерасчёт с 1 января Оглавление Как проверить размер пенсии Как оформить доплаты к пенсии На сколько повысят пенсии с 1 января 2026 года С 1 января 2026 года пройдёт плановое повышение пенсии. При этом многие пенсионеры смогут получить дополнительную прибавку. Например, если выявят недоплату или узнают, что имеют право на доплату. Как проверить размер пенсии и какие есть возможности получить прибавку? 20 ноября, 09:33 Юрист рассказала, как выявить недоплату пенсии и сделать перерасчёт.

Как проверить размер пенсии

Причин, по которым человек может получать пенсию ниже заслуженной, достаточно много. В первую очередь стоит исключить технические ошибки, а также проверить все ли периоды работы были зачтены в стаж. Об этом рассказала юрист Елена Кузнецова.

— Одна из распространённых проблем, с которой сталкивались люди при начислении пенсии, — это ошибки в базах данных. Например, может быть неправильно указан СНИЛС. Чтобы это проверить, можно обратиться в Социальный фонд лично или зайти на сайт «Госуслуг». Если выяснится ошибка, то об этом нужно сообщить в Социальный фонд. Пенсию пересчитают. Ещё одна распространённая проблема — это ошибки работодателя или сознательное уклонение им от уплаты соцвзносов. В этом случае нужно обращаться в Соцфонд. После подтверждения стажа сделают перерасчёт, — пояснила Елена Кузнецова.

Чтобы проверить размер пенсии в 2025 году, можно воспользоваться пенсионным онлайн-калькулятором на сайте Социального фонда России (СФР). Для этого нужно авторизоваться на сайте СФР через «Госуслуги», перейти в раздел «Пенсионный калькулятор». Там будет отображён стаж, количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), а также размер пенсии на текущую дату. Также можно узнать, какой стаж нужно добрать до выхода на пенсию, если он менее 15 лет.

Как оформить доплаты к пенсии

Нередко недоплата возникает потому, что пенсионер просто не знает о своих правах. Есть доплаты к пенсии, которые можно получить только по заявлению. Например, надбавка за иждивенца.

— Если на иждивении пенсионера находятся нетрудоспособные члены семьи, то он получает прибавку к пенсии. Автоматически она назначается, только если у пенсионера рождается ребёнок. В других случаях нужно писать заявление. Иждивенцами могут быть не только дети, но и родители, и супруги пенсионера, а также малолетние внуки, если у них нет родителей, — пояснила Елена Кузнецова.

Также можно получить прибавку за дополнительный стаж, получение какой-либо награды. При этом во многих регионах есть местные доплаты к пенсиям. Часть из них носит заявительный характер.

На сколько повысят пенсии с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года страховые пенсии будут проиндексированы на 7,6%. В итоге повышение выплат коснётся 38 млн человек. Средний размер пенсии увеличится почти на 2 тыс. рублей и составит более 27 тыс. рублей. В 2026 году будет несколько индексаций пенсий. Например, с 1 апреля сделают прибавку к социальным пенсиям — они вырастут на 6,8%.

Авторы Нина Важдаева