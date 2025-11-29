Тёплая магия детства: «Три орешка для Золушки», «Мария, Мирабела» и другие хиты соцстран Оглавление «Три орешка для Золушки» «Как утопить доктора Мрачека, или Конец водяных в Чехии» «Беляночка и Розочка» «Принц и Вечерняя Звезда» «Мария, Мирабела» «Знахарь» «Гусятница»(«История о принцессе-пастушке и её верном коне Фаладе») Фильмы из стран соцлагеря покоряли зрителей в СССР волшебной атмосферой, костюмами принцев и принцесс и непременным торжеством добра. Life.ru собрал самые любимые сказки для детей и взрослых из ГДР, Чехословакии, Румынии, Польши. 28 ноября, 22:15 Лучшие сказки Чехословакии и ГДР. Обложка © Кадр из фильма «Три орешка для Золушки» / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Принц и Вечерняя Звезда»/ Kinopoisk, © Кадр из фильма «Беляночка и Розочка» / Kinopoisk

«Три орешка для Золушки»

Год выхода: 1973.

Страна: Чехословакия, ГДР.

Жанр: приключения, фэнтези, мелодрама.

Режиссёр: Вацлав Ворличек.

В главных ролях: Либуше Шафранкова, Павел Травничек, Дана Главачова, Рольф Хоппе.

«Три орешка для Золушки» — лучшая чешская сказка XX века. Фото © Кадр из фильма «Три орешка для Золушки», режиссёр Вацлав Ворличек / Kinopoisk

Абсолютный хит чехословацкого кино с видами на замок Морицбург и волшебной музыкой. Вредная мачеха Золушки хочет выдать свою глупую и некрасивую дочь Дору замуж за принца. Принц не хочет жениться, бежит из дворца и встречает прекрасную незнакомку в маске, которая оказывается метким стрелком и — бойкой смешливой Золушкой, которой помогли волшебные орешки, подаренные конюхом.

Интересные факты:

«Три орешка для Золушки» любимы не только в странах бывшего СССР. Сказка — непременный атрибут Рождества в Чехии, Германии и Норвегии. Изначально картину хотели делать «летней», но директор студии ДЕФА объявил, что «окно» будет только с поздней осени и пришлось снимать зиму — но фильм только выиграл.

Либуше Шафранкова отлично держалась в седле — её подменили лишь в одной сцене. Тогда как Павел Травничек и его «свита» почти не умели ездить верхом.

Исполнительница роли Доры, актриса Дана Главачова, во время съёмок была беременна, поэтому трюк с падением саней с мачехой и дочерью в полынью выполнили каскадёры.

Главную музыкальную тему фильма исполнил популярный чехословацкий певец Карел Готт.

Художник по костюмам Теодор Пиштек взял за основу моду эпохи Возрождения (например, узнаваемую сеточку на волосы), а также картины Брейгеля-старшего, на которых изображена зима.

В Чехии распространилась традиция — молодые люди делают предложение своим любимым на ступеньках замка Морицбург, где Золушка потеряла туфельку.

В 2013 году Либуше Шафранкова зажгла огни на главной рождественской ёлке в Праге — на мероприятие пришли более 30 тыс. человек.

«Как утопить доктора Мрачека, или Конец водяных в Чехии»

«Конец водяных в Чехии» — смешная и фантастическая история. Фото © Кадр из фильма «Как утопить доктора Мрачека, или Конец водяных в Чехии», режиссёр Вацлав Ворличек / Kinopoisk

Год выхода: 1975.

Страна: Чехословакия.

Жанр: комедия, научная фантастика.

Режиссёр: Вацлав Ворличек.

В главных ролях: Либуше Шафранкова, Яромир Ганзлик, Милош Копецкий, Стелла Зазворкова.

Ещё одна популярная роль «Золушки» Шафранковой. В Праге, на берегу реки Влтавы, живут последние семь водяных — семья Вассерманов. Их благополучию угрожает опасность, и единственный способ спастись — утопить доктора Мрачека. Но все планы, как водится, спутала любовь.

Интересный факт: первоначально на роль водяного Алоиза был приглашён Ян Либичек, который погиб во время съёмок одной из сцен в мае 1974 года. Вместо него в фильме появился актёр Зденек Ржегорж.

«Беляночка и Розочка»

«Беляночка и Розочка» — история из ГДР по мотивам сказки братьев Гримм. Фото © Кадр из фильма «Беляночка и Розочка», режиссёр Зигфрид Хартманн / Kinopoisk

Год выхода: 1979.

Страна: Германия (ГДР).

Жанр: сказка, детский фильм, фэнтези, семейный.

Режиссёр: Зигфрид Хартманн.

В главных ролях: Юлия Юриштова, Катрин Мартин, Павел Травничек, Бодо Вольф.

По мотивам сказки братьев Гримм. Две молодые сестры — Беляночка и Розочка — живут со своей матерью на опушке горного леса. Местность почти безлюдна, потому что в пещере Амалиен в лесу обитает злой горный дух. Однажды он убил отца сестёр и выгнал из района всех горняков. Только дедушка Матиас и его внук Клаус остались, чтобы победить горного духа. Однако Матиасу до сих пор не удалось найти двух мужчин, которые согласились бы подняться с ним по туннелям и сразиться с горным духом.

Интересные факты:

Роль одного из принцев сыграл Павел Травничек, известный по фильму «Три орешка для Золушки».

В Германии «Беляночка и Розочка» — до сих пор рождественский телехит.

«Принц и Вечерняя Звезда»

«Принц и Вечерняя Звезда» — ещё одна сказочная роль Либуше Шафранковой. Фото © Кадр из фильма «Принц и Вечерняя Звезда», режиссёр Вацлав Ворличек / Kinopoisk

Год выхода: 1979.

Страна: Чехословакия.

Жанр: фэнтези, мелодрама, комедия, приключения, семейный.

Режиссёр: Вацлав Ворличек.

В главных ролях: Юрай Дурдяк, Либуше Шафранкова, Владимир Меншик.

По сказке Божены Немцовой «О зонтике, лунном свете и ветряной мельнице». У принца Велена было три сестры — Хеленка, Еленка и Ленка. Они вышли замуж за трёх братьев, могущественных королей — Луны, Солнца и Ветра. В их сестру по имени Вечерняя Звезда безнадёжно влюблён сам Велен. Чтобы добиться руки и сердца прекрасной принцессы, Велену предстоит пройти через сложные испытания, приготовленные её братьями.

Интересный факт: автор сказки Божена Немцова написала сценарий «Трёх орешков для Золушки».

«Мария, Мирабела»

Год выхода: 1981.

Страна: Румыния, СССР.

Жанр: детский, приключения, анимация

Режиссёр: Ион Попеску-Гопо.

В главных ролях: Джилда Манолеску, Медея Маринеску, Ингрид Челия, Ион Попеску-Гопо.

Две сестрёнки, добрая Мария и дерзкая Мирабела, отправляются к лесной фее, чтобы помочь заколдованным лягушонку Кваки, светлячку Скиперичу и бабочке Омиде. По дороге их ждут невероятные приключения.

Интересные факты:

Картина снята с элементами анимации: персонажи лягушонка Кваки, светлячка Скиперича и бабочки Омиде нарисованы, а в сценах, где они разговаривают с героинями, используются фигурки из пластилина.

Сюжет ленты мог быть навеян сказкой «Старухина дочка и старикова дочь» румынского писателя Иона Крянгэ.

На момент съёмок исполнительницы главных ролей, Джилда Манолеску и Медея Маринеску, ещё не очень хорошо умели читать, поэтому многие их реплики являются импровизациями.

В 1983 году «Мелодия» выпустила пластинку с аудиосказкой по мотивам фильма, где дикторский текст был записан на русском языке, а песни — на румынском.

В 1988 году Ион Попеску-Гопо снял фильм «Мария, Мирабела в Транзистории», но он не является продолжением оригинала.

«Знахарь»

«Знахарь» — немного грустная сказка для взрослых. Фото © Кадр из фильма «Знахарь», режиссёр Ежи Гоффман / Kinopoisk

Год выхода: 1981.

Страна: Польша.

Жанр: драма, мелодрама.

Режиссёр: Ежи Гофман.

В главных ролях: Ежи Биньчицкий, Анна Дымна, Томаш Стокингер, Бернард Ладыш, Божена Дыкель.

Гениальный хирург Рафал Вильчур переживает трагедию, которая меняет его жизнь. Уходят жена и дочь, в тот же день он оказывается на улице без денег и документов. Ему приходится пережить несколько лет скитаний и горя. Найдя приют в семье мельника, он спасает его больного сына и становится членом семьи. Молва о «знахаре» расходится по всей округе. А вскоре он встречает и красивую девушку, похожую на жену.

Интересные факты:

Место съёмок — городок Бельск-Подляский, который в начале 1980-х был на польско-советской границе. Режиссёр Ежи Гофман решил, что большую часть сцен снимут в этом местечке, так как в нём хорошо сохранилась довоенная атмосфера.

В ключевой сцене исцеления Марыси Вильчур в оригинале благодарил Бога, но в дубляже СССР лавры спасителя достались знахарю.

«Гусятница»(«История о принцессе-пастушке и её верном коне Фаладе»)

«Гусятница» — история, как принцесса и служанка поменялись местами. Фото © Кадр из фильма «Гусятница», режиссёр Конрад Петцольд / Kinopoisk

Год выхода: 1989.

Страна: Германия (ГДР).

Жанр: сказка, фэнтези, семейный.

Режиссёр: Конрад Петцольд

В главных ролях: Дана Моравкова, Александр Хёхст, Эберхард Мелис.

Принцесса Ауриния отправляется со своей служанкой Лизой к замку короля Эвальда, его сыну Иво она обещана в жёны. По дороге Лиза принуждает принцессу к обмену ролями, так как сама хочет быть королевой. В замке, пока не раскрыт обман, Ауриния вынуждена пасти гусей. Король и принц начинают не доверять Лизе, им не нравится явная жестокость «невесты», приказавшей обезглавить Фалада.

Интересные факты:

Фильм снят по сказке братьев Гримм «Гусятница».

Наряды героев киносказки выполнены в стиле Северного Ренессанса.

