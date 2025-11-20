Россия и США
20 ноября, 10:52

Лейбл S&P Digital и компания рэпера Pharaoh урегулировали спор на 20 млн рублей

Музыкальный лейбл S&P Digital и компания «Культ Исиды», учредителем которой является рэпер Pharaoh (Глеб Голубин), достигли мирового соглашения по судебному спору. Об этом сообщает «Постньюс».

Стороны подали в Арбитражный суд Москвы заявление об утверждении мирового соглашения, которое было удовлетворено. Таким образом, конфликт был урегулирован до начала рассмотрения дела по существу.

Изначально S&P Digital требовал взыскать с ответчика 20 млн рублей штрафов по двум лицензионным договорам, заключённым в 2022 году, а также настаивал на подписании дополнительных приложений и передаче экземпляров произведений. Дело было принято к производству, а предварительное заседание назначили на 25 ноября.

Однако стороны договорились о мирном решении до старта разбирательства. Условия соглашения в судебных материалах не раскрываются.

