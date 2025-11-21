«У Саши ушла дурость». Как дебошир Кокорин собрал 1500 нарушений и опять кошмарит Москву Оглавление 152 км/ч по городу: как Кокорин издевается над ПДД Почему у Кокорина вместо Lamborghini теперь «китаец» От «Зенита» до Кипра: как Кокорин загулял карьеру Скандальный футболист Александр Кокорин, отсидевший за драку в кафе, — серийный и злостный нарушитель ПДД. На днях он едва не угробил пешеходов на переходе. Сумма штрафов уже приближается к 2 млн рублей, но управы на него нет. Как живёт футболист? 20 ноября, 21:20 Александр Кокорин продолжает искать неприятности. Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / IMAGO / Giuseppe Maffia

152 км/ч по городу: как Кокорин издевается над ПДД

Футболист Александр Кокорин продолжает искать неприятности. Как сообщает SHOT, на этот раз на пешеходном переходе недалеко от стадиона ЦСКА в Москве он чудом не сбил двух женщин. Спортсмен летел на своём BMW по улице Куусинена и не пропустил переходящих дорогу пешеходов. При этом водитель даже не притормозил — просто промчался мимо. За это ему прилетел лишь штраф — 1,5 тыс. рублей.

Стоит отметить, Кокорин не то что вообще не следит за ПДД, складывается впечатление, что он умышленно нарушает правила и даже кичится этим: одна из дорожных камер в столичном Хорошёвском районе зафиксировала неприличный жест футболиста — видимо, в адрес ГАИ. В этот момент автомобиль нарушителя нёсся по городу на скорости 152 км/ч при разрешённых 60.

К текущему моменту на Кокорине числятся 1549 штрафов на сумму почти 1,7 млн рублей. Только за один месяц футболист собрал 38 нарушений и задолжал по ним 50 тыс. рублей. Все они числятся на BMW M5 CS — самой мощной M-модели в истории марки, у которой более 600 л/с. Спортсмен приобрёл её в 2021 году за 17 млн рублей и повесил номера с буквами ВОР.







Почему у Кокорина вместо Lamborghini теперь «китаец»

Кроме неё у футболиста есть старенький Porsche Macan Turbo 2014 года с номерами ХАМ и мощностью 400 л.с. А в 2024 году за 8 млн рублей он купил китайский паркетник Lixiang L9. Это тоже резвый гибрид — 450 л.с. На него поставил красивые номера 009. За этими машинами также тянутся штрафы — около 40.

Ещё в 2022 году уехавший из России Кокорин на голубом глазу заявлял, что устал от Москвы и её динамичного ритма жизни и говорил, что больше не стремится ездить в Россию. Мол, на Кипре теперь у него лучшие условия, там он стал счастливее. А годом ранее за него вступалась (теперь уже бывшая) гражданская супруга — певица Дарья Валитова. Журналистам она рассказывала, что после отсидки «у Саши ушла вся дурость, свойственная мужчинам до определённого возраста». Но, похоже, нет.

Возможно, Кокорин беспределит по злобе. Как выяснил Life.ru, за последние годы он заметно обеднел. Раньше в его гараже стояли машины намного круче. В собственности спортсмена были суперкар Lamborghini Aventador, на котором красовался номер с буквами ХАМ, кроме него были люксовый лимузин Rolls-Royce Wraith с номером 009, крутой «гелик» Mercedes-AMG G63 с буквами ВОР и лютый спорткар — Porsche 911 Turbo S. Тоже с номером 009, но отличной от «роллса» серии.

От всех авто, кроме «гелика» (тот в гараже Кокорина простоял до лета 2023 года), спортсмен избавился практически одним махом — «ламборгини» и «роллс» ушли в один день — 11 сентября 2019 года, месяцем позже — в октябре — уехал и 911-й. В итоге от всех «ласточек» у спортсмена, похоже, остались только воспоминания и номера — они перекочевали в нынешний автопарк футболиста.

Чёрный «роллс-ройс», которым владел Александр Кокорин, стоит справа. Фото © nomerogram.ru

От «Зенита» до Кипра: как Кокорин загулял карьеру

После отсидки за драку в кафе карьера Кокорина складывается нелучшим образом. Когда он освободился, зенитовец заключил новый контракт со своим клубом и, похоже, рассчитывал в его составе попасть на чемпионат России по футболу. Однако РФС футболисту отказал — и после этого «Зенит» на правах аренды отправил Кокорина в клуб «Сочи».

Там спортсмен доиграл до лета 2020-го и после этого на полгода оказался в московском «Спартаке», где, по сути, не смог играть из-за полученной травмы. На этом футбольная карьера Кокорина в России, кажется, закончилась.

В январе 2021 года он оказался в итальянской «Фиорентине» с неплохим контрактом стоимостью в 3,6 млн евро. Однако итальянский период стал для нового игрока команды провальным: 10 матчей за полтора года в серии А не показали ни одного результативного действия со стороны некогда самого талантливого российского форварда.

Александр Кокорин на фоне двух своих «ласточек» — «гелика» и «ламборгини». Фото © nomerogram.ru

Спустя чуть более полутора лет «Фиорентина» сбагрила своего игрока на Кипр в «Арис», и уже там футболист всё же смог показать результативную игру — судя по материалам футбольных изданий, в клубе Кокорина ценят.

Авторы Евгений Кузнецов