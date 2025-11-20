Звезда Голливуда Кевин Спейси объявил себя бомжом
Звезда Голливуда Кевин Спейси стал бездомным после краха карьеры
Оскароносный американский актёр Кевин Спейси перебивается ночлежками в отелях, потеряв дом из-за краха карьеры. Об этом он рассказал в интервью The Telegraph.
Артист заявил, что его карьера рухнула после обвинений в сексуальных домогательствах. Из-за отсутствия работы и длительных судебных тяжб Спейси пришлось продать свой дом в Балтиморе штата Мэриленд, который находился в его собственности 12 лет.
«Я живу в отелях, снимаю жилье на время. Я еду туда, где есть работа. У меня буквально нет дома», — пояснил актёр.
Напомним, ранее Кевина Спейси обвинили в сексуальных домогательствах к нескольким мужчинам. Первое заявление прозвучало в 2017 году от актера Энтони Рэппа, который сообщил о домогательствах в 1986 году, когда ему было 14 лет. Вслед за этим десятки человек из кинобизнеса и сотрудники лондонского театра Old Vic, где Спейси работал с 2004 по 2015 год, также заявили о неподобающем поведении актера. В 2023 году британский суд признал его невиновным по 12 эпизодам обвинений, однако карьера Спейси была разрушена — Netflix уволил его из сериала «Карточный домик», а многие проекты с его участием были отменены.
