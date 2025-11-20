Иван Добронравов рассказал о сложных отношениях с братом Виктором

Актёр Иван Добронравов признался, что в юности у него был затяжной конфликт с братом Виктором из-за различий в характерах и взглядах. Об этом он рассказал в интервью WomanHit.

По словам артиста, в подростковом возрасте он воспринимал их непохожесть болезненно и постоянно пытался доказать свою правоту. Виктор же, как старший брат, отвечал, что лучше понимает ситуацию. Со временем Иван пересмотрел своё отношение и пришёл к выводу, что их разность — это не проблема, а ценность.

«Мы разные, и это как раз прекрасно», — отметил актёр. Он добавил, что родители с детства учили их тому, что основой семьи должна быть любовь и стремление к общению.

Добронравов также поделился личным эпизодом: недавно он заехал к брату, рассчитывая провести у него всего несколько минут, однако их разговор затянулся до утра.

Семья Добронравовых считается одной из самых заметных творческих династий в российском театре и кино. Отец Ивана и Виктора — народный артист России Фёдор Добронравов, известный по ролям в сериалах «Сваты», «Ивановы-Ивановы», а также многочисленным театральным постановкам. Оба сына пошли по его стопам: Виктор Добронравов стал востребованным актёром театра и кино, сыграв в проектах «Оттепель», «Тренер», «Экипаж» и других, а Иван Добронравов прославился ролями в фильмах «Возвращение», «Кадетство», «Легенда №17» и активно работает на сцене и в кино. Семья неоднократно подчёркивала важность взаимной поддержки, уважения и общих ценностей, что сделало их примером крепкой артистической династии.