С 1 декабря вырастут цены на вторичную недвижимость. Сколько будут стоить квартиры перед Новым годом

Почему на рынке недвижимости в ноябре сложилась уникальная ситуация
Как изменятся цены на вторичную недвижимость с 1 декабря

В этом году в ноябре на рынке недвижимости сложилась уникальная ситуация. На стоимость жилья начали влиять новые тренды. В декабре на рынке вторичной недвижимости ожидается жаркий период. Сколько будет стоить жильё?

20 ноября, 21:45
Эксперты рассказали, какие квартиры подорожают с 1 декабря. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Crime Art

По данным аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость», на вторичном рынке старой Москвы средняя цена 1 кв. м составляет 285,7 тыс. рублей. За месяц этот показатель не изменился, а с начала года увеличился на 0,2%. В Новой Москве квадратный метр на вторичке в среднем стоит 208,2 тыс. За месяц цена выросла на 0,1%, а с начала года — на 0,7%. В Подмосковье средняя цена вторичного жилья составляет 146,1 тыс. за квадрат. Она выросла за месяц на 0,4% и на 2,5% с начала года.

В мае – июле на вторичном рынке Москвы увеличился поток так называемых квартирных туристов. Это потенциальные покупатели, которые активно ходят на просмотры, изучают жильё, но по каким-то причинам ещё не выходят на сделку.

— Если в начале года и весной они составляли 15% в числе потенциальных покупателей, с мая по сентябрь уже 30%, то в октябре доля выросла до 40% — и сейчас это главным образом клиенты массового сегмента. Летом квартирные туристы прошли по всем ценовым сегментам, но особенно активными были те, кто рассматривает квартиры бизнес-класса стоимостью примерно от 30 до 50 млн рублей. Эти летние «туристы» сыграли важную роль в октябре: на рынок пришла волна желающих купить квартиры по ценам 30–50 млн. Мы почувствовали увеличение спроса в авансах и количестве сделок — их было на 15% больше, чем в октябре прошлого года, — рассказал директор направления «Вторичный рынок» «ИНКОМ-Недвижимости» Сергей Шлома.

Люди решили не ждать, пока доходность вкладов значительно снизится, активизировались раньше, понимая: вторичная недвижимость за последние годы практически не дорожала, значит, её стоимость неизбежно должна подниматься в будущем при условии снижения ипотечных ставок и роста спроса. Это своего рода стратегия опережения: покупай сейчас, пока цены ещё не зашкаливают.

— На массовом рынке доля «туристов» в числе потенциальных покупателей в октябре увеличилась до 40% против 30% летом. Сейчас, пока их деньги лежат под условно 16% годовых на депозитах. Они ходят по рынку и присматриваются, а когда истекут сроки вкладов — в декабре или январе, — придут покупать. Но есть ловушка: квартиры к тому времени могут стать дороже. Получается, люди ждут дохода от вклада, но в итоге заплатят больше за жильё, добавил Сергей Шлома.

С другой стороны, он обратил внимание, что на развитие квартирного туризма повлиял и дефицит ликвидных объектов: кто-то действительно ищет, хочет купить, но нечего. Старый жилфонд и квартиры без ремонта — это практически неликвид. В отсутствие ипотечников, при неактивном и избирательном спросе очень быстро продаётся только качественное и современное жильё. Рынок сегодня принадлежит продавцам новых квартир.

— В ноябре 2025 года рынок вторичной недвижимости демонстрировал умеренное оживление на фоне сохраняющегося спроса и ограниченного предложения. Средняя стоимость квадратного метра продолжала расти, особенно в крупных городах, где ликвидные объекты по-прежнему занимают центральное место в структуре спроса. При этом количество сделок в ряде регионов сокращалось, что отражает осторожность покупателей и ожидание более стабильных условий, в том числе по ипотечным программам, — рассказал владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

По данным «Яндекс Недвижимости», медианная стоимость квадратного метра вторичной недвижимости, по итогам октября 2025 года, в городах-миллионниках составляет 146 тыс. рублей. За месяц этот показатель изменился незначительно (+0,8%). В 12 из 16 мегаполисов изменение стоимости не превышало 1%.

— Интерес ко вторичной недвижимости немного увеличился, в частности, после начала цикла снижения ключевой ставки ЦБ. Число просмотров объявлений о продаже готового жилья в октябре относительно мая выросло на 2,5%. Предложение вторичного жилья стагнирует: в октябре экспозиция выросла менее чем на половину процента. В декабре 2025 года мы ожидаем сохранение текущих трендов на рынке. Небольшие колебания стоимости могут быть связаны в большей степени с изменением структуры предложения. Например, за счёт выхода на рынок более высокобюджетных квартир, продажи более бюджетных лотов, рассказал коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

Декабрь можно назвать относительно спокойным месяцем для рынка. В предпраздничный период покупатели, а также продавцы могут временно откладывать вопросы, связанные с недвижимостью. Поэтому активность перед концом года может снизиться, а тренд на стагнацию медианной стоимости квадратного метра сохранится. Такая динамика в конце года связана с обычными сезонными тенденциями.

— Уже в январе 2026 года мы ожидаем оживление на рынке, в том числе за счёт отложенных с декабря сделок. Более заметным оно станет в случае продолжения цикла снижения ключевой и, как следствие, ипотечных ставок, — добавил Евгений Белокуров.

По данным сервиса «Домклик», медианная стоимость квадратного метра жилья в домах не старше 10 лет составила в октябре 163,4 тыс. рублей. Этот сегмент вторичных квартир в новых домах растёт быстрее новостроек (+8,7% год к году против +5,2%). Разрыв цен между квадратным метром в новостройках и во вторичной недвижимости последних 10 лет постройки оказался на уровне 8,2%.

— На вторичном рынке жилья уже два месяца подряд наблюдается оживление. В октябре продажи по сравнению с сентябрём выросли на 16,6%. Продолжение этой тенденции наблюдается и в ноябре. Основными факторами роста продаж стал выход на рынок потребителей, которые закрыли свои краткосрочные депозиты на фоне снижения ключевой ставки и ставки по депозитам. Поэтому рост продаж и цен на вторичном рынке будет и в начале декабря, пока не будет аккумулирован весь отложенный спрос, — рассказала руководитель департамента аналитики и консалтинга компании «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Чегодаева.

На декабрь прогноз по сегментам вторичного рынка выглядит различным. В бюджетном сегменте, куда относятся старый жилой фонд и квартиры на окраинах, вероятность заметного роста минимальна. Здесь спрос наиболее чувствителен к условиям кредитования, поэтому цены могут либо сохраниться на уровне ноября, либо показать слабую положительную динамику в пределах одного процента. Небольшая коррекция вниз также возможна при увеличении предложения или снижении интереса покупателей в предновогодний период. Такое мнение высказал Максим Лазовский.

В среднем сегменте, где сосредоточены наиболее ликвидные типовые квартиры с удобной инфраструктурой, ожидается более выраженный рост. Спрос здесь остаётся стабильным, и ограниченность предложений поддерживает цены. В декабре вероятно повышение в пределах одного-двух процентов, особенно по объектам с качественным ремонтом и в хорошем состоянии.

Премиальный сегмент, отметил Максим Лазовский, отличается высокой чувствительностью к внешним факторам, но при этом спрос на редкие и качественные объекты остаётся устойчивым. В декабре цены могут вырасти на два-три процента, если покупатели сохранят интерес к инвестиционным и эксклюзивным лотам. Однако при появлении дополнительных предложений или замедлении покупательской активности возможна фиксация цен без значительных колебаний.

— В целом рынок вторичной недвижимости входит в декабрь с умеренным ростом и стабильными ожиданиями. Ликвидные объекты в сильных локациях останутся в центре спроса, а сезонные факторы могут немного сместить активность покупателей, не меняя общей тенденции к постепенному удорожанию качественного жилья, добавил Максим Лазовский.

