С 1 декабря вырастут цены на вторичную недвижимость. Сколько будут стоить квартиры перед Новым годом Оглавление Почему на рынке недвижимости в ноябре сложилась уникальная ситуация Как изменятся цены на вторичную недвижимость с 1 декабря В этом году в ноябре на рынке недвижимости сложилась уникальная ситуация. На стоимость жилья начали влиять новые тренды. В декабре на рынке вторичной недвижимости ожидается жаркий период. Сколько будет стоить жильё? 20 ноября, 21:45 Эксперты рассказали, какие квартиры подорожают с 1 декабря. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Crime Art

Почему на рынке недвижимости в ноябре сложилась уникальная ситуация

По данным аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость», на вторичном рынке старой Москвы средняя цена 1 кв. м составляет 285,7 тыс. рублей. За месяц этот показатель не изменился, а с начала года увеличился на 0,2%. В Новой Москве квадратный метр на вторичке в среднем стоит 208,2 тыс. За месяц цена выросла на 0,1%, а с начала года — на 0,7%. В Подмосковье средняя цена вторичного жилья составляет 146,1 тыс. за квадрат. Она выросла за месяц на 0,4% и на 2,5% с начала года.

В мае – июле на вторичном рынке Москвы увеличился поток так называемых квартирных туристов. Это потенциальные покупатели, которые активно ходят на просмотры, изучают жильё, но по каким-то причинам ещё не выходят на сделку.

— Если в начале года и весной они составляли 15% в числе потенциальных покупателей, с мая по сентябрь уже 30%, то в октябре доля выросла до 40% — и сейчас это главным образом клиенты массового сегмента. Летом квартирные туристы прошли по всем ценовым сегментам, но особенно активными были те, кто рассматривает квартиры бизнес-класса стоимостью примерно от 30 до 50 млн рублей. Эти летние «туристы» сыграли важную роль в октябре: на рынок пришла волна желающих купить квартиры по ценам 30–50 млн. Мы почувствовали увеличение спроса в авансах и количестве сделок — их было на 15% больше, чем в октябре прошлого года, — рассказал директор направления «Вторичный рынок» «ИНКОМ-Недвижимости» Сергей Шлома.

Люди решили не ждать, пока доходность вкладов значительно снизится, активизировались раньше, понимая: вторичная недвижимость за последние годы практически не дорожала, значит, её стоимость неизбежно должна подниматься в будущем при условии снижения ипотечных ставок и роста спроса. Это своего рода стратегия опережения: покупай сейчас, пока цены ещё не зашкаливают.

— На массовом рынке доля «туристов» в числе потенциальных покупателей в октябре увеличилась до 40% против 30% летом. Сейчас, пока их деньги лежат под условно 16% годовых на депозитах. Они ходят по рынку и присматриваются, а когда истекут сроки вкладов — в декабре или январе, — придут покупать. Но есть ловушка: квартиры к тому времени могут стать дороже. Получается, люди ждут дохода от вклада, но в итоге заплатят больше за жильё, — добавил Сергей Шлома.

С другой стороны, он обратил внимание, что на развитие квартирного туризма повлиял и дефицит ликвидных объектов: кто-то действительно ищет, хочет купить, но нечего. Старый жилфонд и квартиры без ремонта — это практически неликвид. В отсутствие ипотечников, при неактивном и избирательном спросе очень быстро продаётся только качественное и современное жильё. Рынок сегодня принадлежит продавцам новых квартир.

— В ноябре 2025 года рынок вторичной недвижимости демонстрировал умеренное оживление на фоне сохраняющегося спроса и ограниченного предложения. Средняя стоимость квадратного метра продолжала расти, особенно в крупных городах, где ликвидные объекты по-прежнему занимают центральное место в структуре спроса. При этом количество сделок в ряде регионов сокращалось, что отражает осторожность покупателей и ожидание более стабильных условий, в том числе по ипотечным программам, — рассказал владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

Как изменятся цены на вторичную недвижимость с 1 декабря

По данным «Яндекс Недвижимости», медианная стоимость квадратного метра вторичной недвижимости, по итогам октября 2025 года, в городах-миллионниках составляет 146 тыс. рублей. За месяц этот показатель изменился незначительно (+0,8%). В 12 из 16 мегаполисов изменение стоимости не превышало 1%.

— Интерес ко вторичной недвижимости немного увеличился, в частности, после начала цикла снижения ключевой ставки ЦБ. Число просмотров объявлений о продаже готового жилья в октябре относительно мая выросло на 2,5%. Предложение вторичного жилья стагнирует: в октябре экспозиция выросла менее чем на половину процента. В декабре 2025 года мы ожидаем сохранение текущих трендов на рынке. Небольшие колебания стоимости могут быть связаны в большей степени с изменением структуры предложения. Например, за счёт выхода на рынок более высокобюджетных квартир, продажи более бюджетных лотов, — рассказал коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

Декабрь можно назвать относительно спокойным месяцем для рынка. В предпраздничный период покупатели, а также продавцы могут временно откладывать вопросы, связанные с недвижимостью. Поэтому активность перед концом года может снизиться, а тренд на стагнацию медианной стоимости квадратного метра сохранится. Такая динамика в конце года связана с обычными сезонными тенденциями.

— Уже в январе 2026 года мы ожидаем оживление на рынке, в том числе за счёт отложенных с декабря сделок. Более заметным оно станет в случае продолжения цикла снижения ключевой и, как следствие, ипотечных ставок, — добавил Евгений Белокуров.

По данным сервиса «Домклик», медианная стоимость квадратного метра жилья в домах не старше 10 лет составила в октябре 163,4 тыс. рублей. Этот сегмент вторичных квартир в новых домах растёт быстрее новостроек (+8,7% год к году против +5,2%). Разрыв цен между квадратным метром в новостройках и во вторичной недвижимости последних 10 лет постройки оказался на уровне 8,2%.

— На вторичном рынке жилья уже два месяца подряд наблюдается оживление. В октябре продажи по сравнению с сентябрём выросли на 16,6%. Продолжение этой тенденции наблюдается и в ноябре. Основными факторами роста продаж стал выход на рынок потребителей, которые закрыли свои краткосрочные депозиты на фоне снижения ключевой ставки и ставки по депозитам. Поэтому рост продаж и цен на вторичном рынке будет и в начале декабря, пока не будет аккумулирован весь отложенный спрос, — рассказала руководитель департамента аналитики и консалтинга компании «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Чегодаева.

На декабрь прогноз по сегментам вторичного рынка выглядит различным. В бюджетном сегменте, куда относятся старый жилой фонд и квартиры на окраинах, вероятность заметного роста минимальна. Здесь спрос наиболее чувствителен к условиям кредитования, поэтому цены могут либо сохраниться на уровне ноября, либо показать слабую положительную динамику в пределах одного процента. Небольшая коррекция вниз также возможна при увеличении предложения или снижении интереса покупателей в предновогодний период. Такое мнение высказал Максим Лазовский.

В среднем сегменте, где сосредоточены наиболее ликвидные типовые квартиры с удобной инфраструктурой, ожидается более выраженный рост. Спрос здесь остаётся стабильным, и ограниченность предложений поддерживает цены. В декабре вероятно повышение в пределах одного-двух процентов, особенно по объектам с качественным ремонтом и в хорошем состоянии.

Премиальный сегмент, отметил Максим Лазовский, отличается высокой чувствительностью к внешним факторам, но при этом спрос на редкие и качественные объекты остаётся устойчивым. В декабре цены могут вырасти на два-три процента, если покупатели сохранят интерес к инвестиционным и эксклюзивным лотам. Однако при появлении дополнительных предложений или замедлении покупательской активности возможна фиксация цен без значительных колебаний.

— В целом рынок вторичной недвижимости входит в декабрь с умеренным ростом и стабильными ожиданиями. Ликвидные объекты в сильных локациях останутся в центре спроса, а сезонные факторы могут немного сместить активность покупателей, не меняя общей тенденции к постепенному удорожанию качественного жилья, — добавил Максим Лазовский.

Авторы Нина Важдаева