В Москве наградят более 80 победителей Международного конкурса композиторов им. Дунаевского В столице наградят 77 лауреатов и 9 дипломантов из разных регионов России и ряда стран. Это авторы современной, преимущественно вокальной, музыки: песен, сочинений для музыкального театра и различных перформансов. 21 ноября, 06:31 В Москве наградят победителей конкурса композиторов. Обложка © МВЦ «Сольвейг»

Международный конкурс композиторов и аранжировщиков имени Исаака Дунаевского состоялся в 12-й раз. Гала-концерт из некоторых произведений и награждение победителей пройдёт 22 ноября 2025 года в Большом зале Дома композиторов столицы. Позже в рамках проекта «В продолжение музыкальных традиций. К 80-летию Максима Дунаевского» пройдут концерты лауреатов в Москве и в Калининграде в январе 2026 года.

Фото © МВЦ «Сольвейг»

Творческое состязание отличает от ряда подобных демократичный подход, позволяющий принять участие в нём как профессиональным композиторам, так и авторам без специального композиторского образования, а также юным дарованиям. Так, среди академических авторов — приверженец канонов русской классической школы и православной темы в музыке Ираида Сальникова из Новосибирска со светомузыкальным действом «Последний царь»; Екатерина Карпенко из Москвы с балетом «Мастер и Маргарита»; Сергей Чечётко, служащий концертмейстером в Московском музыкальном театре «Геликон-опера», с детской оперой «Федорино горе».

Среди авторов без профильного образования и любителей: работающий с музейными пространствами и показами мод Тигран Джагарян (Джагер) из Москвы представил симфонический хоровой диптих «Код Возрождения Леонардо да Винчи», а профессор МГЛУ (ИнЯза) имени Мориса Тореза Жанна Веренинова, звезда соцсетей с её обучением правильному британскому произношению, уже не в первый раз стала победителем со своими камерными песенными версиями на поэзию начала XX века. Жюри не могло пройти мимо и творческого подвига незрячего музыканта Владислава Буяльского.

Фото © МВЦ «Сольвейг»

Отметили также работы 16-летнего Фёдора Выграненко из Новосибирска и Анатолия Сладкова из Дмитрова Московской области. Всё чаще в конкурсе участвуют иностранные авторы. Среди них Кръыстев Мартин из Болгарии и Маргарита Рыженко из ОАЭ.

Международный конкурс композиторов и аранжировщиков имени Исаака Дунаевского проводится с 2012 года. Цель акции — выявление и поддержка талантливых композиторов и аранжировщиков, создание нового репертуара для исполнителей и музыкальных коллективов, сохранение и приумножение традиций отечественной музыкальной культуры.

Авторы Валерия Мишина