День Георгия Победоносца в 2025 году: когда отмечают, история и значение праздника

Когда День Георгия Победоносца в 2025 году? Чем прославился святой великомученик Георгий и почему он почитаем в России? История, церковные традиции и современные обычаи — в материале Life.ru. 22 ноября, 21:01 День Георгия Победоносца — когда отмечается, что можно и нельзя.

Святой великомученик Георгий Победоносец, покровитель Москвы, живший в III веке, — один из наиболее почитаемых православными верующими. Георгий Победоносец считается заступником воинов, земледельцев, скотоводов, а также всех, кто нуждается в поддержке в трудных жизненных обстоятельствах. Обычно с молитвенной просьбой обращаются к святому Георгию перед военными действиями, накануне принятия важных решений, а также для защиты дома и семьи.

Один из самых известных образов святого Георгия — в виде поражающего змея воина на коне. Этот сюжет отражает аллегорию борьбы добра со злом. Именно в таком виде он изображён на гербах многих стран и городов, включая герб Москвы.

Какого числа День Георгия Победоносца в 2025 году

День святого Георгия Победоносца христиане чтут четыре раза в году. В православной традиции установлены такие дни памяти Георгия Победоносца: 6 мая, 16 ноября, 23 ноября, 9 декабря.

Первый день памяти связан с мученической смертью святого, датируемой 6 мая 303 года. Этот день в народе называется Юрий Вешний, Юрьев день или Егорьев день — по разным вариантам имени святого. В 2025 году он выпадает на вторник.

Второй и третий дни памяти — 16 и 23 ноября — связаны с освящением храма Святого Георгия в Лидде и его пытками соответственно. 23 ноября церковь вспоминает колесование великомученика. Последняя дата особенно почитается в Грузии, которая, кстати, как раз и названа в честь этого святого. Эти даты в 2025 году выпали на воскресенье.

День памяти, отмечаемый 9 декабря, известный также как Юрьев день (Егорий Зимний, раньше Осенний), связан с освящением первой на Руси церкви, воздвигнутой в честь Георгия Победоносца в Киеве в 1051 году. Эта дата в 2025 году выпадает на вторник.

Кто такой святой великомученик Георгий Победоносец

По преданию, Георгий родился в Каппадокии (современная Турция) в конце III века в благочестивой христианской семье. С юности он отличался доблестью и воинским талантом. Став офицером в армии римского императора Диоклетиана, Георгий продолжал твёрдо исповедовать христианскую веру.

Великомученик Георгий Победоносец — чем известен. Фото © Wikipedia / Ricardo André Frantz

Когда в стране начались гонения на верующих, Георгий раздал всё своё богатое имущество бедным, отпустил своих рабов на волю и отправился к Диоклетиану. В сенате он заявил, что исповедует христианство, а правителя обличил в жестокости и несправедливости. Однако император опасался, что ученики Христа могут внести смуту в обществе и поднимут народ на восстание против власти. Поэтому Георгий был подвергнут пыткам. Во время истязаний он сохранял мужество и веру и был обезглавлен.

В христианстве Георгий Победоносец известен как один из наиболее почитаемых святых. Считается, что прозвище он получил по двум причинам. Основная — его победа над язычеством.

Но есть и другая версия, которая народу нравится больше. Она связана с легендой о святом Георгии, змее (драконе, в иных культурах — даже крокодиле) и царевне.

Легенда о Георгии и драконе

География преданий обширна: в ряде древних текстов фигурирует вымышленный город Ласия или «Гевал, в земле Палестинской», а в «Золотой Легенде» Якоба Ворагинского (середина XIII века) — город Силена в Ливии.

По одной из версий, спасение царевны от дракона свершилось в ливийском городе Силена. Там в пруду жил дракон, требующий человеческих жертв. Когда очередь дошла до дочери местного правителя, Георгий сразился с чудищем на коне, пронзив его копьём. Впечатлённые жители обратились в христианство.

«Чудо Георгия о змие». Фото © Wikipedia / Прохоров В.

Другая версия относит чудо к посмертным явлениям: в легенде «Чудо Георгия о змие» (из византийских источников, IV–V века) дракон (змей) обитает в озере у Бейрута (Ливан), символизируя тёмную, или демоническую, силу. Как гласит предание, когда выпал жребий отдать на растерзание чудовищу царскую дочь, явился белокурый юноша Георгий на белом коне и пронзил рептилию копьём, избавив царевну от смерти. Это вызвало массовое обращение народа в христианство. Жители Бейрута приняли христианство, а на месте смерти дракона правитель воздвиг храм в честь Пресвятой девы Марии и Святого Георгия.

Кстати, источники по-разному описывают их схватку: в одних святой проявляет невероятную храбрость, пронзая чудовище копьём; в других — он укрощает его силой своего слова и крестом, а царевна приводит змея в город как овцу, на своём поясе. Также, согласно одним преданиям, Георгий явился царевне ещё при жизни, а другим — уже после смерти.

Специалисты предполагают, что, возможно, легенда основана на античном мифе о Персее и Андромеде (из греческой мифологии, V век до н.э.), где Персей спас принцессу от морского чудовища. На Руси люди видели в Георгии родного богатыря, как Добрыню Никитича из былин (XII–XIII века), победившего Змея Горыныча и освободившего пленных.

Почему Георгий — покровитель России и воинов

Георгий Победоносец считается покровителем русского воинства. Он был причислен к лику великомучеников именно как воин, беззаветно преданный христианской вере и за неё пострадавший. Победоносцем его стали называть потому, что в мучениях он проявил непобедимую волю, а впоследствии неоднократно помогал воинам-христианам.

Георгиевский крест и орден: история символа

В 1769 году Екатерина II учредила орден Святого Георгия — высшую воинскую награду Российской империи с четырьмя степенями для генералов и офицеров, вручавшийся только за личные подвиги на поле боя. Чтобы получить золотой крест с белым эмалевым покрытием, в центре которого сиял Святой Георгий на коне, поражающий дракона копьём, нужно было совершить выдающийся подвиг.

В 1807 году был учреждён «Георгиевский крест» — причисленная к ордену Святого Георгия награда в Русской императорской армии. Этим знаком отличия награждали солдат и унтер-офицеров за боевые заслуги в сражении с неприятелем и за проявленную при этом храбрость.

На картине Стефано Торелли «Аллегория на победу Екатерины II» (1772, ГТГ) представлен групповой портрет первых кавалеров ордена святого Георгия. Фото © Wikipedia / Стефано Торелли

После 1917 года орден упразднили, но в 1943 году появился орден Славы с аналогичной цветовой гаммой. Окончательное возрождение ордена Святого Георгия состоялось в 2000 году, а с 2007 года он стал частью символики Дня Героев Отечества.

День памяти Георгия Победоносца в православной традиции

В основе праздника лежит почитание Георгия Победоносца, который считается покровителем воинов, земледельцев и тех, кто оказался в беде. Помогает он и в исцелении от ран, поддерживает беззащитных. Верующие обращаются к нему с молитвами об укреплении веры, посещают храмы, посвящённые святому, читают житие.

В память о святом Георгии Победоносце верующие стараются совершать добрые дела, помогать нуждающимся. Если нет возможности пойти в храм, молитвы святому Георгию можно читать дома.

Георгиевская лента: значение, использование и уважение

Георгиевская лента — важный символ Дня Победы, знак уважения к подвигу воинов и исторической памяти народа. Она появилась вместе с орденом, учреждённым Екатериной II. На ней три чёрные и две оранжевые (жёлтые) полосы.

Сегодня ленточки, раздаваемые в рамках акции «Георгиевская ленточка», посвящённой празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, называют георгиевскими — с отсылкой к двухцветной ленте к ордену Святого Георгия.

Уважение к георгиевской ленте выражено в том, что в 2022 году она была официально признана символом воинской славы, а за публичное осквернение этого символа предусмотрен штраф.

Правила ношения георгиевской ленты предполагают, что её следует размещать слева на груди (примерно в области сердца) либо на лацкане пиджака. Не рекомендуется носить ленту на сумочке, запястье, размещать на деталях автомобилей и других предметах, украшать ремни или причёску.

Чем День Георгия отличается от Дня Героев Отечества

В православной традиции в честь Дня памяти Георгия Победоносца — 6 мая, 16 ноября, 23 ноября и 9 декабря — проводят богослужения и читают проповеди в церквях.

В День святого Георгия проводятся богослужения, верующие просят великомученика о заступничестве. Фото © Life.ru

День Героев Отечества отмечают 9 декабря — этот день воинской славы установлен по инициативе парламентариев в 2007 году как продолжение дореволюционной традиции чествования георгиевских кавалеров. До 1917 года в этот день (26 ноября по старому стилю) в России отмечался праздник георгиевских кавалеров.

В этот день чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. Праздник напрямую связан с Днём георгиевских кавалеров, который отмечался в Российской империи 26 ноября по старому стилю. После перехода на григорианский календарь эта дата соответствует 9 декабря.

Что можно и нельзя делать в День Георгия Победоносца

В день памяти святого Георгия Победоносца — в храмах проводят божественную литургию. Верующие приходят к его образу, чтобы попросить благословения, здоровья и защиты, особенно для тех, кто далеко от дома или служит в армии, поскольку в России святой считается покровителем военнослужащих.

9 декабря — на Егория Зимнего — люди старались вернуть все долги. Считалось, что, если этого не сделать, весь следующий год должник проведёт в нищете. В этот день также утепляли жилище и запасали дрова на зиму.

В День святого Георгия на Руси запрещалось:

Охотиться , так как, по преданию, это могло привести к несчастью.

, так как, по преданию, это могло привести к несчастью. Поскольку святой Георгий благоволит только трудолюбивым, в Юрьев день лениться и бездельничать было категорически нельзя.

было категорически нельзя. Работать с шерстью . Считалось, что это привлекает волков к стадам и создаёт угрозу скотине.

. Считалось, что это привлекает волков к стадам и создаёт угрозу скотине. Ухаживать за причёской . Женщинам запрещалось стричь, расчёсывать, красить или укладывать волосы.

. Женщинам запрещалось стричь, расчёсывать, красить или укладывать волосы. Сушить бельё на улице . Ветер мог «заразить» ткань тёмной энергией и привлечь болезни.

. Ветер мог «заразить» ткань тёмной энергией и привлечь болезни. Работать в огороде после заката. Считалось, что земля в это время «отдыхает».

А ещё, если в Юрьев день намечается поездка, то лучше её отложить и провести молебен о благополучии на предстоящий путь. В день Георгия Победоносца запрещались ссоры, злословие и выяснение отношений. Также в этот день стараются совершать добрые поступки, помогать другим, максимально соблюдать заповеди.

Авторы Валентина Станкевич