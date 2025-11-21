Названы семь главных изменений для водителей с 1 декабря

С 1 ноября российских автолюбителей ждёт пакет важных нововведений. Самые заметные из них — резкий рост цен на многие иномарки и обязательный переход на зимнюю резину. Эксперты уже предупреждают о грядущем «ценовом шоке» и просадке рынка.

Как пишет Autonews, главное изменение — пересчёт утильсбора для машин, ввозимых из-за рубежа. Льгота для физлиц теперь будет действовать только для авто мощностью до 160 л.с. Всё, что мощнее, обойдется в разы дороже. Как отметил директор по развитию «Китаяны» Артемий Тушков, подорожание затронет популярные модели вроде Hyundai Tucson, Kia Sportage и BMW X5. Ян Хайцеэр из Национального автомобильного союза подтверждает: повышение цен в декабре «совершенно очевидно».

Параллельно с 1 декабря езда на летней резине станет официальным нарушением. Инспекторы будут проверять маркировку со снежинкой, а за шипованную «обувь» в летний период начнут штрафовать. Также у многих водителей истекает срок действия прав, которые были продлены во время пандемии, — их нужно заменить до конца месяца.

Также 1 декабря крайний срок уплаты транспортного налога за 2024 год. 19 декабря обновятся справочники для расчета выплат по ОСАГО, а 31 декабря завершится акция с бесплатным проездом для электромобилей по платным трассам.