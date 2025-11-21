Под Екатеринбургом юная девушка пропала после взлома аккаунта на «Госуслугах»

В Екатеринбурге при загадочных обстоятельствах исчезла 20-летняя Екатерина К., ранее сообщившая близким о взломе её аккаунта на портале «Госуслуги». Об этом пишет E1.ru. Последний раз она выходила на связь 18 ноября, после чего её местонахождение стало неизвестно.

По словам знакомых, девушка могла стать жертвой мошенников. Подруга пропавшей рассказала, что правоохранительным органам удалось установить с ней контакт: девушка вышла на связь, предположительно после того, как злоумышленники решили получить от неё ещё больше денег. В региональном управлении полиции подтвердили, что с россиянкой проводится работа и она уже даёт объяснения.

20-летняя Екатерина К. Фото из соцсетей

В последние годы мошенничество с использованием портала «Госуслуги» стало одной из самых распространённых схем обмана. Злоумышленники получают доступ к личному кабинету через фишинговые сайты, поддельные звонки от «службы поддержки» или установку вредоносных приложений. После взлома преступники могут оформлять кредиты, менять персональные данные, получать доступ к документам или использовать аккаунт для давления на жертву.

Нередко аферисты прибегают к психологическим манипуляциям, запугивая потерпевших уголовной ответственностью или «утечкой данных», принуждая их переводить деньги, скрываться от близких и выполнять указания злоумышленников. Подобные случаи уже фиксировались в разных регионах России — в ряде ситуаций жертвы под давлением мошенников покидали дома и продолжительное время не выходили на связь.

Полиция призывает граждан быть осторожными и не сообщать посторонним данные для входа в личные кабинеты, а также немедленно обращаться в правоохранительные органы при подозрении на мошенничество.