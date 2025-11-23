Поверили Киеву и теперь сгниют в тюрьмах: страшная судьба россиян-предателей Оглавление Мечтал о пачке долларов, а получил 25 лет — Евгений Серебряков* Приговор сорвал улыбку с лица убийцы — Дарья Трепова* Угнал вертолёт, а теперь лежит в безымянной могиле — Максим Кузьминов Доверился СБУ и умрёт за решёткой — Александр Пермяков* Убил генерала самодельной бомбой и поставил крест на своей жизни — Игнат Кузин Военный суд дал 25 лет колоний Евгению Серебрякову* за подрыв машины офицера Минобороны по заданию СБУ. В последнее время были и другие предатели, ударившие Родину в спину. О самых громких историях измен и суровых приговорах — в материале Life.ru. 22 ноября, 21:45 Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын, YURI KOCHETKOV / ЕРА, © ЦОС ФСБ России, © Shutterstock / FOTODOM / Southern Wind

Среди самых тяжких преступлений измена Родине стоит на особом счету. Это не просто добровольное отречение от своего народа, чести и многовековой истории, а плевок в спину тем, кто защищает страну или уже отдал за неё жизнь в былых баталиях. К счастью, хоть это и вряд ли задумывалось в высоких кабинетах, специальная военная операция на Украине сорвала маски с предателей и вскрыла эти редкие, но крайне опасные гнойники на теле российского общества.

Окрылённые пропагандистскими лозунгами киевских глашатаев (или желанием сорвать денежный куш) люди почему-то думают, что выйдут сухими из воды. «Взорву российского офицера, за мной прилетят на голубом вертолёте, вывезут из страны, дадут денег и защитят от всех напастей» — вот их обманчивая логика. Но жестокая реальность раз за разом подтверждает: для заказчиков они — всего лишь одноразовый инструмент, чья судьба давно предрешена. И финала у этих историй всего два: или десятки лет за решёткой, или смерть.

Мечтал о пачке долларов, а получил 25 лет — Евгений Серебряков*

24 июля 2024 года на севере Москвы прогремел взрыв. Рванул внедорожник Toyota Land Cruiser, в котором находились высокопоставленный офицер ВС РФ и его супруга. Лишь чудом пара уцелела: военному оторвало ноги, а женщина получила рваные раны лица. Несмотря на травматическую ампутацию, военный смог оказать себе и жене первую помощь.

Взорвавшийся автомобиль на севере Москвы. Фото © Telegram / SHOT

Покушение на офицера совершил 30-летний уроженец Волгоградской области Евгений Серебряков*, который сам вышел на украинские спецслужбы незадолго до теракта. Его поймали в Турции в тот же день. На допросе изменщик признался, что кураторы из СБУ пообещали ему за убийство 20 тысяч долларов и паспорт с трезубцем.

Осуждённый агент СБУ Евгений Серебряков*. Фото © Life.ru

К несчастью для предателя, у него будет время переосмыслить свой поступок. 20 ноября 2025-го Серебрякова* приговорили к 25 годам лишения свободы и штрафу в миллион рублей. Некогда перспективный банковский работник выйдет из колонии лишь в 55 лет.

Приговор сорвал улыбку с лица убийцы — Дарья Трепова*

Весной 2023 года Санкт-Петербург потрясла чудовищная трагедия — в одном из баров города прогремел взрыв. Жизнь известного военкора, одного из символов Русской весны Владлена Татарского оборвалась мгновенно, а десятки ни в чём не повинных людей получили тяжёлые ранения.

Последствия взрыва в кафе в Петербурге. Видео © Telegram / SHOT

Убийство оказалось подлым и расчётливым: 28-летняя коренная петербурженка Дарья Трепова* преподнесла журналисту в дар статуэтку, внутри которой была бомба. Бюст со взрывчаткой ей передали украинские кураторы, с ними девушка сама связалась через Сеть. Она выполняла поручения националистов, надеясь перебраться на Украину. После ликвидации Татарского наивную дурочку кинули, откупившись смехотворными 195 тысячами. Нет, не долларов, — рублей!

Дарья Трепова*. Фото © АГН «Москва» / Кирилл Зыков

Самое циничное, что перед оглашением чудовищного приговора — 27 лет лишения свободы в колонии строгого режима — Трепова* ехидно улыбалась. Ядовитому настрою соответствовал и яркий образ — свитер с мандаринками.

Впрочем, суровый вердикт судьи быстро отрезвил голову фигурантки, и ухмылка резко исчезла с её физиономии. На последующих заседаниях Трепова* попыталась скостить срок раскаяниями и апелляциями, но служители Фемиды остались непоколебимы.

Угнал вертолёт, а теперь лежит в безымянной могиле — Максим Кузьминов

В августе 2023 года капитан 319-го отдельного вертолётного полка Максим Кузьминов совершил угон вертолёта Ми-8АМТШ на Украину. Пилот изменил курс и на предельно малой высоте пересёк линию фронта, сев под Харьковом. Когда другие члены экипажа — штурман и бортмеханик — попытались воспрепятствовать предателю, он расстрелял их прямо в кабине.

Максим Кузьминов. Фото © YouTube / UNITED24

На Украине 28-летнего перебежчика встретили как героя: Кузьминова несколько раз приглашали на пресс-конференции и даже сняли о нём хвалебный фильм. Организовали для изменщика и трогательное воссоединение с матерью, которую заранее вывезли из России.

Кузьминов (справа) с офицерами СБУ. Фото © Defence Intelligence of Ukraine

Получив липовые документы и новую личность, предатель отправился покорять Испанию, но жизнь его оказалась смрадной и недолгой. Он стал алкоголиком и наркоманом, а уже 13 февраля 2024 года изрешечённое пулями тело Кузьминова было обнаружено на парковке. Перебежчика предали земле в безымянной могиле на юге европейской страны.

Доверился СБУ и умрёт за решёткой — Александр Пермяков*

В мае 2023 года в Нижегородской области произошёл громкий теракт. На воздух взлетел автомобиль Audi Q7 писателя Захара Прилепина. Сам публицист отделался ранениями, а его водитель — бывший луганский ополченец — погиб на месте. Исполнителя покушения задержали в тот же день, им оказался 29-летний судимый уроженец Украины с российским гражданством Александр Пермяков*.

Место подрыва автомобиля Захара Прилепина. Фото © СК РФ

На допросе террорист сразу же признался в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, которые завербовали его конкретно для убийства Прилепина. Кураторы из СБУ обеспечили несмышлёныша связью, оружием, боеприпасами и фальшивым казахстанским паспортом, а также обучили стрельбе, изготовлению взрывных устройств и методам слежки. За выполнение задания Пермякову* обещали 20 тысяч долларов.

Александр Пермяков*. Фото © Life.ru

Как и положено, никакая СБУ не спасла террориста от заслуженного наказания, да и денег он не увидел. Впрочем, вряд ли кто-то в Киеве вообще собирался помогать обыкновенному расходнику. 30 сентября 2024 года военный суд приговорил Пермякова* к пожизненному лишению свободы. И теперь в бесконечной череде тюремных дней его наверняка будет терзать лишь один вопрос: а стоило ли оно того?

Убил генерала самодельной бомбой и поставил крест на своей жизни — Игнат Кузин

25 апреля 2025 года во дворе жилого дома в Балашихе взорвался Volkswagen Golf. Машина разлетелась на куски именно в тот момент, когда мимо неё проходил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослав Москалик. Рвануло так сильно, что шансов на выживание у генерала-лейтенанта просто не было.

Последствия взрыва. Фото © Telegram / SHOT

Ну а дальше всё по знакомому сценарию: задержание киевской пешки, признание вины, жалкие оправдания о вербовке, обещанных деньгах и укропаспорте. Теракт совершил 43-летний россиянин Игнат Кузин. Агент СБУ долго был добровольцем МЧС и помогал в сфере пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций. Возможно, именно полученные там знания помогли ему собрать по указке кураторов самодельную бомбу из тротиловых зарядов с болтами и гвоздями.

Игнат Кузин. Фото © ЦОС ФСБ России

Приговор Кузину будет вынесен в ближайшие месяцы, гособвинение запросило ему пожизненное лишение свободы. Так как убийца генерала признал вину во всех инкриминируемых ему преступлениях, а его невменяемость не подтвердилась, служители Фемиды с большой долей вероятности отправят пособника нацистов за решётку до конца его дней.

* Внесены в перечень террористов и экстремистов.

