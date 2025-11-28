В Петербурге и Москве пройдёт «Зимний Кубок РДС» с начинающими и профессиональными пилотами

В Санкт-Петербурге и Москве с декабря по январь пройдёт «Зимний Кубок РДС» с начинающими и ведущими пилотами-победителями российских и международных соревнований. Большинство спортсменов выйдут на старт за рулём подготовленных для дрифта классических «Жигулей» (ВАЗ).

Участие в заездах примут: чемпион RDS Open NXT, пилот RDS GP Тимофей Добровольский (STAR PЁR STARS AIMOL), вице-чемпионы RDS Open Фёдор Воробьёв и Артур Зелёный (TEAM234 Motorsport), а также вице-чемпион RDS GP, чемпион RDS Europe Антон Козлов (Carville Racing). Среди именитых участников — пилоты RDS GP Артём Лейтис и Иван Пальмин (оба – Carville Racing), Дмитрий Щербина, Антон Дмитриенко; пилоты RDS Open Руслан Арефьев и Дмитрий Добровольский (STAR PЁR STARS AIMOL), а также судья дрифта Антон Новиков (STAR PЁR STARS AIMOL).

По словам директора Российской Дрифт Серии Дмитрия Добровольского, проведение турнира в двух городах направлено на развитие зимнего дрифта и привлечение новых участников в автоспорт. Он отметил, что такой формат даёт молодым пилотам возможность соревноваться на равных с признанными лидерами дисциплины.

Одним из таких «новичков» является Кирилл Шолдан (SINTEC Автомасла), который в 2024 году стал победителем Зимнего Кубка, и теперь вновь будет бороться с профессиональными пилотами РДС за высшую награду.