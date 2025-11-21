В Москве вручат Премии Investment Leaders

30 ноября в Москве состоится Investment Leaders Forum & Award — деловое мероприятие, посвящённое обсуждению актуальных трендов инвестиционного рынка и награждению его ключевых участников. В рамках форума планируются выступления представителей управляющих компаний, брокеров, эмитентов, инвесторов и технологических предпринимателей.

В центре деловой программы — вопросы цифровой трансформации финансовой сферы, развитие DeFi, цифровых финансовых активов, криптовалют и цифрового рубля, а также перспективы внешнеэкономической деятельности. Отдельные сессии будут посвящены нишевым активам и коллекционным инструментам, а также формированию нового венчурного рынка в России.

Среди заявленных спикеров — Владимир Брагин («Альфа-Капитал»), Ирина Ахмадуллина (шоу «Деньги не спят»), Юрий Мариничев (Positive Technologies), Роман Кожура (Сбер), Егор Диашов (ИК «Диалот»), Ольга Коношевская, Евгений Коган (Bitkogan), Артем Бабинков (Московская биржа) и другие эксперты отрасли.

По словам директора Премии Investment Leaders Ангелины Сливиной, форум задуман как площадка для открытого обсуждения инвестиционных стратегий, рисков и возможностей рынка в условиях его трансформации. «Сегодня важен не только выбор инструмента, но и понимание более широкого контекста — куда движется капитал и какие решения будут определять экономику будущего», — отметила она.

Кульминацией мероприятия станет вручение Премии Investment Leaders. Награды будут присуждаться более чем в 30 номинациях, охватывающих фондовый рынок, финтех, ESG-направления, развитие человеческого капитала и финансовую грамотность.

Организаторы ожидают участие представителей крупнейших финансовых и инвестиционных структур, а также предпринимателей и экспертов, формирующих повестку российского инвестиционного рынка.