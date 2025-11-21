Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

Нефть и Капитал

В Египте открыто новое газовое месторождение Jumana-1. Возможные объемы добычи - до 36 000 кубических футов газа в сутки. Как пишет oilcapital.ru, инвестиции в разведку превысят $580 млн. Эксплуатацию скважины планируют начать в ноябре 2025 года.

Ставропольский край

В Ставрополе трехлетнему ребенку провели срочную операцию после того, как он проглотил 18 магнитов. Инородные предметы сдавливали стенки кишечника и могли привести к перитонитониту, сообщает newstracker.ru. Врачи напомнили родителям о необходимости исключить доступ детей к мелким предметам.

Республика Удмуртия

В Ижевске врачи Перинатального центра спасли девочку, родившуюся на 27-й неделе с весом всего 440 грамм. Об этом сообщает udm-info.ru. Малышка находилась в критическом состоянии. Ей были необходимы высокочастотная вентиляция легких и экстренное переливании крови, но благодаря усилиям медиков её жизнь удалось спасти.

Ростовская область

В Ростовской области намерены запретить продажу бензина и дизеля лицам до 18 лет: для покупки топлива необходимо будет предъявить паспорт, пишет rostovgazeta.ru. Ограничение вводится для безопасности, чтобы подростки не заправляли питбайки и кроссовые мотоциклы, которые часто попадают ДТП. Закон может вступить в силу с 1 марта следующего года.

Республика Татарстан

18 ноября в Казани прогремел взрыв в многоэтажке на улице Лукина, 1а (Авиастроительный район). Об этом сообщает inkazan.ru. По предварительной информации, причиной мог стать взрыв газа или котла на балконе. В результате проишествия погиб один человек, площадь возгорания составила 5 м². Жильцы 18 квартир были эвакуированы, 11 человек размещены в пункте временного размещения. На место выезжали представители мэрии, прокуратура начала проверку по факту инцидента.

Волгоградская область

В центре Волгограда у берега Волги под Гасителем жители обнаружили густую белую пену и мертвую рыбу, сообщает novostivolgograda.ru. Специалисты называют происходящее возможным экологическим ЧП, которое может быть связано с попаданием химических веществ. Прокуратура начала проверку по данному факту, источник загрязнения на текущий момент не установлен, но ситуация вызывает тревогу после недавних случаев гибели рыбы.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде на Стрелке может появиться памятник идее русской Свободы, пишет newsnn.ru. Губернатор Глеб Никитин считает, что монумент станет символом независимости страны, а прообразом может быть Козьма Минин. Конкурс на лучший проект будет продолжаться до июля 2026 года, победитель получит 3 млн рублей. Мнение жителей города по данному вопросу разделилось, одни критикуют установку памятника, а другие — поддерживают.

Свердловская область

В Екатеринбурге суд провел рассмотрение дела повара, по вине которого выпускники УрГЮУ оказались в больнице с отравлением. Об этом пишет портал tagilcity.ru. Ему было назначено наказание в виде года ограничения свободы и запрета на работу в сфере питания на 1,5 года.

Оренбургская область

По Оренбургом произошло смертельное ДТП. Как сообщает портал 56orb.ru, на трассе «Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан» столкнулись сразу три автомобиля. Двое водителей погибли на месте, одна женщина была направлена в медицинское учреждение с травмами.

Тюменская область

Тюменские власти рассказали, куда потратят 100 млн рублей прибыли с платных парковок. Как информирует портал nashgorod.ru, все вырученные средства будут направлены на создание в городе благоприятной среды для водителей. В частности, эти деньги пойдут на создание новых платных парковок, строительство и капитальный ремонт дорог, а также на ремонт придомовых территорий и проведение различных экспертиз.

Омская область

Мощный антициклон с морозами надвигается на Омскую область. По информации портала gorod55.ru, в регионе ожидается мокрый снег, затем - снегопад и снижение температуры до отрицательных значений. В ближайшие дни столбик термометра опустится до минус 14 градусов по Цельсию.

Карелия

Наталья Орейро рассказала о съемках фильма “Письма Деду Морозу” в Карелии, сообщает karelinform.ru. Актриса отметила, что местные морозы оказались мягче тех, что она пережила раньше. Она также добавила, что её поразила одна из карельских пещер, где проходили съёмки танца.

Приморский край

В Приморском крае полуторагодовалая гималайская медведица вышла на территорию местной школы. Животное вело себя спокойно и не боялось людей, что указывает на жизнь в неволе. Оперативные действия сотрудников минприроды привели к тому, что ученики не пострадали. Как сообщает vostokmedia.com, медведица была доставлена в реабилитационный центр «Тигр». Выпустить её в дикую природу нельзя, так как она не приспособлена к самостоятельной жизни. Сейчас для неё ищут постоянное место в зоопарке или питомнике.

Краснодарский край

В Сочи возобновили криминальную практику из 90-х — ночной слив бензина из припаркованных автомобилей. Причиной увеличения числа подобных инцидентов стал резкий рост цен на топливо. Правоохранительные органы проводят проверки, но случаи воровства учащаются в спальных районах, пишет kubanpress.ru. За подобное преступление нарушителю грозит до двух лет лишения свободы. Автовладельцам рекомендуют устанавливать замки на бензобаки, парковаться на освещенных участках и использовать видеорегистраторы с режимом парковки.

Хабаровский край

В России выросло число убийств детей матерями. Психиатр Михаил Виноградов рассказал, что трагедии можно избежать, если вовремя заметить тревожные признаки и обратиться к специалисту, пишет transsibinfo.com. По статье 106 УК РФ за убийство ребенка мать может получить до 4 лет ограничения свободы. В Госдуме предложили изымать детей из семей с психически нестабильными родителями.

Новосибирск

Скандал с похищением ребенка, начало которого произошло в Новосибирске, закончился в Австралии. В феврале 2025 года жительница города заявила о похищении ребенка. По словам женщины, во время прогулки группа мужчин напала на нее и ее нового спутника, и попыталась затолкать в машину ее детей, сына и дочь, пишет atas.info. Из рук похитителей удалось вырвать только девочку, шестилетний мальчик был увезен насильно. Как позже выяснилось, похитителем оказался родной отец ребенка

Челябинская область

Уголовное дело Владимира Атаманченко будет пересмотрено в другом составе суда. Сведения об удовлетворении апелляции были опубликованы на сайте Челябинского областного суда, пишет kursdela.biz. Бывший гендиректор спецзастройщика ЮУ КЖСИ в сентябре получил условный срок по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

ХМАО

Одна из школ в ХМАО будет названа в честь погибшего в Запорожской области военкора Ивана Зуева. Журналист в подростковом возрасте жил и учился в округе, сообщает портал muksun.fm. В учебном заведении планируется открыть медиакласс, куратором которого выступит медиагруппа «Россия сегодня».

Красноярский край

Еще одна пещера была обследована спасателями в поисках семьи Усольцевых, пишет prmira.ru. 28 сентября семья с 5-летней дочерью отправилась в поход и не вернулась. 18 ноября был проведен осмотр пещеры глубиной 15 метров и протяженностью 30 метров. Также спасатели проверили 2,5 километра лесного и скального массива. Однако поиски на данный момент не дали никаких результатов.

Белгородская область

Житель Белгорода продаёт джип, на котором актер Ефремов устроил смертельное ДТП, сообщает bel.ru. Автомобиль выставили на продажу за 5 млн рублей. Продажу автомобиля мужчина объяснил необходимостью восстановить жильё, которое пострадало от падения БПЛА.

Пермский край

В Прикамье был проведен суд над группой зачинщиков бунта в колонии, пишет properm.ru. Судья признал восьмерых заключенных ИК-9 (в том числе и бывших) виновными в организации бунта. В отношении еще четверых обвиняемых производство по данному делу приостановлено, так как они отправились служить в зону СВО. ЧП произошло в сентябре 2019 года. Осужденные начали бунт якобы из-за того, что решили «наказать» своих соседей за примерное поведение и сотрудничество с администрацией колонии.

Хакасия

В Боградском районе Хакасии в реке Тесь утонул 4-летний ребенок, пишет newkhakasiya.online. Как сообщают в ГСУ СК по России по республике, мальчик провалился под лед.

Приморский край