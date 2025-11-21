Число 27 вело на убийства. История «богородского маньяка», ценившего цифры больше жизней Оглавление Символ конца: как число 27 стало планом для убийств Смертельный найм: как объявление о поиске няни становилось ловушкой Его заставляли смотреть. Как жил ребёнок «богородского маньяка» Он искал жену за 100 тысяч. А она пряталась от него, боясь смерти Поклонник «Пилы» и Майкла Майерса. Как фильмы ужасов повлияли на маньяка Чем зарабатывал на жизнь «богородский маньяк» Не первый срок: за что судили Артамошина раньше В Подмосковье по обвинению в серии убийств арестован 46-летний Дмитрий Артамошин, которого уже прозвали «богородским маньяком». Он был одержим числом 27, считая его символом «завершения и конца всех начал». Что о нём известно и что он скрывал? 21 ноября, 14:13 «Богородский маньяк» помешан на числе 27. Тела предполагаемых жертв до сих пор не найдены. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa © Telegram / shot

Символ конца: как число 27 стало планом для убийств

По данным телеграм-канала SHOT, родившийся 27 августа «богородский маньяк» Дмитрий Артамошин был одержим числом 27, для него это символ «завершения» и «конца всех начал». Исходя из своей безумной нумерологии, он и спланировал преступления. Следователи подозревают, что 27 июля он похитил Алену Б. из Королёва и 27 октября — Марию В. из Москвы. Обе девушки откликнулись на объявление в Интернете, в котором Артамошин искал няню для своего 9-летнего сына. Далее следы жертв обрываются в СНТ «Звезда» в Богородском округе Подмосковья, где отец с ребёнком занимали коттедж. Тела Алены и Марии не найдены до сих пор. По версии следствия, Артамошин накачивал девушек наркотиками, насиловал и убивал.

Дмитрий Артамошин. Фото © Telegram / shot, shot

Смертельный найм: как объявление о поиске няни становилось ловушкой

Когда пропавших Алену и Марию начали искать родственники, полиция быстро вычислила подозреваемого. Против Дмитрия Артамошина возбудили уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц» (ч.1 ст.105), «Изнасилование» (ч.2 ст. 131), «Насильственные действия сексуального характера» (ч.2 ст.132) и «Склонение к употреблению наркотиков» (ч.2 ст. 230). Ему грозит вплоть до пожизненного. Впрочем, сейчас назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Если он будет признан невменяемым, тогда его отправят на принудительное лечение. Сам Артамошин настаивает, что не совершал убийств, но в остальных преступлениях сознался.

Правоохранители не исключают, что жертв могло быть намного больше. По данным телеграм-канала SHOT, о маньяке стало известно от третьей девушки. 19-летняя Анна, которую Артамошин накачал наркотиками и изнасиловал, смогла сбежать и сейчас лечится в больнице в Волгоградской области.

Алена Б. и Мария В. Фото © Telegram / shot

Его заставляли смотреть. Как жил ребёнок «богородского маньяка»

По данным издания BAZA, мужчина угрозами и силой заставлял ребёнка присутствовать при изнасилованиях своих жертв. Попытки отвернуться или уйти тут же пресекались жестокими побоями. С ребёнком Артамошина сейчас работают психологи и медики. Мальчик сильно запуган, у него выраженные симптомы посттравматического стрессового расстройства, тело в шрамах и ссадинах, сломана рука. Следователи проверяют информацию о том, что по указанию отца он регулярно пил некий «невкусный сок» и после этого надолго терял сознание. Назначены экспертизы, чтобы выяснить состав жидкости и её возможные последствия для здоровья. Также следователи проверяют, как столь очевидные признаки неблагополучия в семье остались без реакции соцработников.

Инородным элементом в этой истории кажется видео из соцсетей Артамошина, где он учит сына водить машину.

Сына Артамошина нашли в травмах и ранах. Фото © Telegram / shot

Он искал жену за 100 тысяч. А она пряталась от него, боясь смерти

Весной Дмитрий Артамошин заявил в соцсетях о пропаже своей жены Полины.

— Разыскиваю свою жену Полину. 20 марта она уехала в курортный район Петербурга, с тех пор не выходит на связь, телефон отключён. За помощь в поиске — 100 тысяч рублей, — такой пост разместил Артамошин.

Как оказалось, Полина сбежала от мужа, опасаясь за свою жизнь. Она постоянно меняла местожительство и место работы, боялась, что он найдёт её и навредит. Полина убеждена, что у супруга серьёзные проблемы с психикой. По её словам, окончательно он мог слететь с катушек, когда у него в начале года умер любимый пёс породы стаффордширский терьер.





Поклонник «Пилы» и Майкла Майерса. Как фильмы ужасов повлияли на маньяка

Дмитрий Артамошин был поклонником фильмов ужасов и ассоциировал себя с маньяком Майклом Майерсом из франшизы «Хэллоуин». Он состоял в десятках тематических групп в соцсетях, где смотрел хорроры, среди любимых — «Пила» и «Техасская резня бензопилой». В электронной почте Артамошина три шестёрки. Его ник в соцсетях — «Великий Дмитрий», а на аватаре корона и валькнут — скандинавский символ в виде трёх пересекающихся треугольников. Подлинное историческое значение фигуры неизвестно. Отдалённо напоминает свастику.

Чем зарабатывал на жизнь «богородский маньяк»

По образованию Дмитрий Артамошин автослесарь. Также он прошёл курсы психологии. Артамошин работал перекупщиком подержанных автомобилей: покупал старые развалюхи, чинил их, приводил в порядок и с наценкой продавал. Все его соцсети посвящены этой работе. Скорее всего, Артамошин был нечист на руку. Только в этом году против него подали два иска. Истцы обвинили его в том, что он не платил всю оговорённую сумму за авто и мухлевал с регистрацией авто.

Также в середине этого года на торги выставлялось право требования взыскания задолженности с Дмитрия Артамошина в размере 117 700 рублей. В настоящий момент долгов у него нет — это следует из базы ФССП.

Судя по всему, Артамошин неоднократно продавал своё жильё, чтобы расплатиться с долгами, и переезжал с места на место. Раньше они с сыном жили в малогабаритной трёшке в сталинке возле Измайловского парка. Потом прописались в Подольске в однушке, в старой хибаре, которую местные власти собираются снести. В последнее время Артамошин с ребёнком занимали частный дом в богородском СНТ «Звезда».

Не первый срок: за что судили Артамошина раньше

Дмитрий Артамошин уже дважды судим. В 2004 году он с двумя подельниками напоил клофелином охранников магазина и вынес оттуда оргтехнику. Его осудили на 5 лет тюрьмы. Он отмотал срок в Тамбовской колонии и вышел, вероятно, по УДО на год раньше. Буквально сразу он пошёл на новое преступление: угнал автомобиль. Какое было наказание, неизвестно.

Авторы Пётр Егоров