С 1 декабря вырастет курс доллара. Сколько будет стоить рубль к концу года Оглавление Каких событий ждут на валютном рынке в декабре Каким будет курс рубля с 1 декабря С 1 декабря на валютный рынок начнут влиять отложенные факторы. При этом будет принят ряд решений, которые напрямую отразятся на курсе валют. Что произойдёт с рублём в декабре и на какую отметку выйдет доллар? 23 ноября, 21:25 Экономисты дали прогноз курса доллара с 1 декабря.

Каких событий ждут на валютном рынке в декабре

В ноябре на валютном рынке был узкий боковик, курсы иностранных валют менялись незначительно. Рубль остаётся стабильным на фоне всё ещё высокого предложения валюты от экспортёров и низкого спроса на валюту от импортёров.

— К концу года ожидается сокращение торгового баланса и снижение ставки ЦБ. Эти перспективные факторы могут активизировать покупки иностранных валют на рынке и сократить продажи, — рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

Многое указывает на то, что в декабре рубль понесёт потери. Так, спрос на импорт может возрастать на фоне традиционного всплеска потребительских расходов и трат компаний перед январскими праздниками. Спрос на физическую валюту перед новогодними каникулами, как правило, тоже увеличивается. Экспортная выручка может сокращаться из-за санкционного давления и резкого увеличения скидок на российскую нефть. Текущая крепость рубля и тренд на снижение инфляции увеличивают шансы на снижение ключевой ставки в декабре до 16%. Такое мнение высказал инвестиционный стратег «Гарда капитал» Александр Бахтин.

В то же время российской валюте не позволят сильно упасть высокие реальные процентные ставки. Они по-прежнему таковы, что сбережения в рублях по безрисковой ставке по-прежнему привлекательны, чего не скажешь о дорогих кредитах. Несмотря на некоторое оживление в кредитовании, многие экспортёры при необходимости в рублях предпочитают продавать большие объёмы валюты. Периодически это ощутимо увеличивает предложение валюты на низколиквидном рынке.

— Курс рубля в начале декабря будет балансировать между несколькими мощными, но противонаправленными факторами. Сейчас мы находимся в интересной точке: рубль за октябрь – ноябрь значительно укрепился, но впереди ждут серьёзные испытания. Главная поддержка рублю сейчас исходит от денежно-кредитной политики Банка России. Ключевая ставка остаётся на достаточно высоком уровне, что делает рублёвые инструменты привлекательными для сбережений и инвестиций, отвлекая спрос от иностранной валюты. Однако это же вызывает замедление экономики: по оценкам ЦБ, в третьем квартале 2025 года темпы роста заметно снизились, — рассказал частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

По его мнению, главный вызов для рубля в декабре — это последствия американских санкций против «Роснефти» и «ЛУКойла». Санкции вступили в силу, и это уже сказалось: цена на российскую нефть марки Urals упала до 45 долларов за баррель — минимума с марта 2023 года. «Роснефть» и «ЛУКойл» обеспечивают 30–40% российского нефтяного экспорта, а нефтяной сектор в целом даёт 70–80% валютной выручки всех экспортёров. Согласно их ожиданиям, сокращение предложения валютной выручки ожидается на внутреннем рынке на 10–20% именно с декабря, когда переходный период сворачивания операций закончится. И давление будет нарастать.

Каким будет курс рубля с 1 декабря

Михаил Зельцер назвал такие ориентиры для курса валют под занавес года: доллар способен вернуться на уровень выше 85, евро — к 100, юань — к 12. С учётом исторически повышенной волатильности курсов валют движение вверх может быть быстрым.

— Базовые ожидания на конец декабря — 83–85 рублей за доллар, 93–95 за евро и ближе к 12 за юань. Если последует геополитический прорыв, цели будут ниже — 82–83, 91–93 и 11,3 – 11,7 соответственно, — добавил Александр Бахтин.

В декабре на российских финансовых рынках традиционно наблюдается повышенная активность, обусловленная предновогодним всплеском потребительского спроса и корректировками в исполнении бюджета к концу года. Ожидается, что курс доллара стабилизируется в коридоре 79–83 рубля после осенних колебаний. Динамика национальной валюты будет зависеть от соотношения факторов укрепления — ключевой ставки и валютных интервенций ЦБ — с давлением от потребностей в валюте для оплаты импортных поставок. Такое мнение высказал аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан.

— Большинство серьёзных прогнозов на декабрь указывают на диапазон 81–87 рублей за доллар, хотя более пессимистичные сценарии предусматривают и 88–91 рубль. Сезонные факторы — налоговые платежи, бюджетные расходы под конец года — обычно добавляют давления на национальную валюту. Банк России своё следующее решение по ставке примет лишь 19 декабря, поэтому до этого момента рубль будет находиться в состоянии ожидания, — отметил Фёдор Сидоров.

Он добавил, что, если регулятор сохранит курс на жёсткую политику, давление санкций удастся отчасти сдержать, но полностью компенсировать его вряд ли получится. Реальная угроза для рубля — это не резкий скачок в один день, а планомерное ослабление по мере того, как экспортёры всё чаще не находят мотива продавать валютную выручку на внутреннем рынке.

Авторы Нина Важдаева