Российский БПЛА Supercam привлёк зарубежных покупателей на Dubai Airshow 2025

Потенциальных зарубежных клиентов привлекает реальный боевой опыт применения беспилотников Supercam и их способность проводить воздушную разведку в условиях радиоэлектронной борьбы. Об этом рассказала официальный представитель ГК «Беспилотные системы» Екатерина Згировская.

«Первое, что привлекает потенциальных зарубежных клиентов, — это главное конкурентное преимущество — реальный боевой опыт комплексов Supercam и способность проводить воздушную разведку в условиях радиоэлектронной борьбы», — подчеркнула она в беседе с ТАСС.

В ходе Dubai Airshow 2025 зарубежные делегации узнали, как БПЛА могут повысить эффективность разведки и обнаружения целей. Среди гостей стенда были представители силовых ведомств стран Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии, а также американские военные. Российский павильон посетили президент ОАЭ Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян и вице-премьер России Денис Мантуров.

Однако яркое мероприятие было омрачено трагедией. Напомним, самолёт рухнул во время авиашоу Dubai Airshow в Дубае. Воздушное судно принадлежит индийской авиакомпании Tejas.