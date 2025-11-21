Россия и США
21 ноября, 13:11

Российский БПЛА Supercam привлёк зарубежных покупателей на Dubai Airshow 2025

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / gph-foto.de

Потенциальных зарубежных клиентов привлекает реальный боевой опыт применения беспилотников Supercam и их способность проводить воздушную разведку в условиях радиоэлектронной борьбы. Об этом рассказала официальный представитель ГК «Беспилотные системы» Екатерина Згировская.

«Первое, что привлекает потенциальных зарубежных клиентов, — это главное конкурентное преимущество — реальный боевой опыт комплексов Supercam и способность проводить воздушную разведку в условиях радиоэлектронной борьбы», подчеркнула она в беседе с ТАСС.

В ходе Dubai Airshow 2025 зарубежные делегации узнали, как БПЛА могут повысить эффективность разведки и обнаружения целей. Среди гостей стенда были представители силовых ведомств стран Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии, а также американские военные. Российский павильон посетили президент ОАЭ Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян и вице-премьер России Денис Мантуров.

На выставке в ОАЭ представлен дрон-разведчик Supercam S180

Однако яркое мероприятие было омрачено трагедией. Напомним, самолёт рухнул во время авиашоу Dubai Airshow в Дубае. Воздушное судно принадлежит индийской авиакомпании Tejas.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Военная техника
  • Мировая политика
  • Политика
