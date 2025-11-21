В Сети появились кадры последствий падения самолёта в Дубае

Пользователи Интернета публикуют в своих соцсетях страшные кадры с моментом и последствиями падения истребителя HAL Tejas в Дубае. Life.ru собрал подборку самых ужасающих кадров, на которых можно разглядеть фигуру пилота во время падения, а также обгоревшие обломки самолёта.

Момент падения самолёта. Видео © X/ Vivek Singh

Падение самолёта. Фото © X/ Vivek Singh

Последствия падение самолёта. Фото © X/ Vivek Singh

Напомним, самолёт рухнул во время авиашоу Dubai Airshow в Дубае. Воздушное судно принадлежит индийской авиакомпании Tejas. Пилот индийского истребителя HAL Tejas погиб в результате крушения демонстрационного самолёта во время авиашоу в Дубае. Сообщается, что катапультирование не было активировано