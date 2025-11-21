Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 ноября, 13:46

В Сети появились кадры последствий падения самолёта в Дубае

Обложка © X/ Vivek Singh

Обложка © X/ Vivek Singh

Пользователи Интернета публикуют в своих соцсетях страшные кадры с моментом и последствиями падения истребителя HAL Tejas в Дубае. Life.ru собрал подборку самых ужасающих кадров, на которых можно разглядеть фигуру пилота во время падения, а также обгоревшие обломки самолёта.

Момент падения самолёта. Видео © X/ Vivek Singh

Падение самолёта. Фото © X/ Vivek Singh

Падение самолёта. Фото © X/ Vivek Singh

Последствия падение самолёта. Фото © X/ Vivek Singh

Последствия падение самолёта. Фото © X/ Vivek Singh

Напомним, самолёт рухнул во время авиашоу Dubai Airshow в Дубае. Воздушное судно принадлежит индийской авиакомпании Tejas. Пилот индийского истребителя HAL Tejas погиб в результате крушения демонстрационного самолёта во время авиашоу в Дубае. Сообщается, что катапультирование не было активировано

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • ОАЭ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar