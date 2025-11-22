Раскрыта причина аномальных ставок по вкладам. Что изменится в декабре и как приумножить сбережения Оглавление Почему банки повышают ставки по вкладам в конце ноября Как будут меняться ставки по вкладам в декабре 2025 года Как выбрать оптимальный вклад В конце ноября некоторые банки начали повышать проценты по вкладам вопреки курсу Центробанка на снижение ключевой ставки. С чем это связано, как изменятся ставки по вкладам в декабре и как быстрее приумножить вложения? 21 ноября, 21:45 Экономисты рассказали, как изменятся условия по вкладам к концу года. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / jd8

Почему банки повышают ставки по вкладам в конце ноября

По итогам последнего заседания Банка России, регулятор снизил ставку на 0,5% и дал нейтральный сигнал рынку, который подразумевает, что на последнем в этом году заседании Центральный банк либо оставит ставку неизменной, либо сделает небольшую корректировку вниз. Таким образом, на рынке есть понимание, что в ближайшие несколько месяцев не должно быть резкого снижения ключевой ставки. Об этом рассказал директор департамента розничного бизнеса «Цифра банка» Юрий Эйдинов.

— Соответственно, банки, особенно те, которые испытывают потребность в ликвидности, повышают ставки по вкладам, поскольку до этого они их снизили, и довольно существенно, в ожидании резкого снижения ключевой ставки. Отдельные банки сейчас будут пересматривать свои условия по ставкам в сторону повышения в рамках акций, в основном по вкладам на короткий срок, для того чтобы закрыть потребность в ликвидности, — добавил Юрий Эйдинов.

Банки снижают ставки по вкладам, чтобы привлечь деньги вкладчиков. У многих клиентов заканчиваются старые вклады с более высокими ставками. Сейчас банки поднимают доходность точечно, чтобы не потерять эти деньги. Так прокомментировала ситуацию экономист, эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе.

— Крупные банки иногда снижают ставки быстрее рынка. Сейчас происходит обратная корректировка. Делается это для того, чтобы привлечь клиентов в банки, — добавила Ольга Гогаладзе.

Как будут меняться ставки по вкладам в декабре 2025 года

В декабре банки традиционно усиливают борьбу за деньги населения. Конец года важен для сведения балансовых показателей, поэтому на рынке появляются точечные акции, повышенные ставки на короткий срок, разовые бенефиты за открытие вклада онлайн или через финансовые маркетплейсы. На этот момент обратила внимание аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Гаянэ Замалеева.

— При этом общий рыночный тренд остаётся очевидным. Если цикл смягчения денежно-кредитной политики продолжится, то средняя доходность по рынку к концу года тоже продолжит постепенно снижаться. Резких изменений на данный момент мы не ожидаем, но движение в сторону более дешёвых денег уже задано. На фоне этого точечные повышенные ставки становятся скорее маркетинговыми акциями, нежели стандартным рыночным предложением, — отметила Гаянэ Замалеева.

К концу 2025 года ключевая ставка ЦБ может снизиться до 15–16%. Ставки по вкладам тоже снизятся, но будут находиться в пределах 13–15% у большинства банков. Такой прогноз сделала Ольга Гогаладзе.

По её оценкам, можно ожидать ставки по вкладам, близкие к 15%, с возможными краткосрочными предложениями до 20% на рекламных условиях.

Как выбрать оптимальный вклад

Гаянэ Замалеева считает, что перед открытием вклада важно оценивать эффективную доходность. Рекомендуется заранее изучить лимиты по суммам и условия начисления бонусов, снятия, пополнения. А также проверить, связано ли предложение с условиями пользования отдельными сервисами банка. Правильная стратегия сейчас — фиксировать выгодную ставку на срок, который соответствует вашим задачам. А чтобы сохранить доступ к ликвидности и не пропустить более интересные предложения, лучше делать вклады на разные сроки, то есть использовать схему «лестница вкладов».

Сначала определите цель и срок. Для коротких сроков (1–3 месяца) лучше выбрать вклады, а для долгосрочных целей (от 3 лет) — вклады с возможностью пополнения.

— Сравните реальную доходность. Обратите внимание на годовую ставку с учётом капитализации процента, учитывайте налог и возможность досрочного снятия денег. Учитывайте страховку и налоги. Страхование вкладов до 1,4 млн рублей, а для безотзывных вкладов на срок более трёх лет — до 2,8 млн рублей. Распределяйте деньги по нескольким банкам для максимальной безопасности, — добавила Ольга Гогаладзе.

Юрий Эйдинов считает, что при выборе оптимального для себя вклада надо руководствоваться несколькими принципами. Первый и ключевой — это когда вам потребуются деньги. Из этого надо исходить при планировании срока вклада. И второй принцип: если денежные средства не нужны на достаточно длительном горизонте, то имеет смысл выбирать вклады с высокой ставкой на срок от года и выше. Искать такие предложения. Они могут быть более интересными, чем на короткий срок, так как общей тенденцией следующего года остаётся снижение ставок по вкладам вслед за ключевой.

Авторы Нина Важдаева